В спецслужбах Украины назвали разрушения в Белгороде «следствием действий российской ПВО». Накануне Москва аналогично объясняла жертвы при атаке украинских городов

Источники в украинских спецслужбах после обстрела Белгорода заявили, что ВСУ атаковали военные объекты в Белгородской области, а жилые кварталы города якобы получили повреждения из-за непрофессиональных действий российской ПВО. Схожие по смыслу комментарии опубликовали «Украинская правда», «РБК-Украина» и «Суспильне».

«Украинские Силы обороны отрабатывают ряд мероприятий по целям, которыми являются именно военные объекты. Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций», — сказал собеседник «Украинской правды».

Саму атаку собеседники изданий называют ответом на недавние массированные обстрелы украинских городов, предпринятые российской армией.

«Это общие меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются», — сказал, в частности, источник «РБК-Украина».

В результате обстрела Белгорода, по официальным данным МЧС, погибли десять человек, еще 45 получили ранения. Очевидцы назвали обстрел одним из самых сильных с начала войны.

Российские власти с самого начала войны последовательно утверждают, что атакует только военные объекты. После массового обстрела украинских городов 29 декабря на экстренном заседании Совбеза ООН представитель России Василий Небензя заявил, что жертв среди мирных жителей не было бы, «если бы не работа украинской ПВО».

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