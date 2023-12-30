МИД России: за обстрелом Белгорода стоит Великобритания. Москва запросила экстренное заседание Совбеза ООН

За обстрелом Белгорода, которые произошел днем 30 декабря, стоит Великобритания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[За атакой] стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление вооруженными силами Украины провалено», — заявила Захарова журналистам.

По словам Захаровой, ответственность за произошедшее также несут и государства ЕС, продолжающие поставлять вооружения Киеву.

Представитель МИД также сообщила, что Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с произошедшим.

В результате обстрела Белгорода, по данным МЧС, погибли 14 человек, в том числе двое детей. Ранения получили более ста человек.