Белгород попал под обстрел, погибли 14 человек. Вот как выглядит война на улицах российского города

Центр Белгорода днем 30 декабря попал под украинский обстрел. В результате, по данным МЧС, погибли 14 человек, более ста получили ранения. Очевидцы назвали обстрел одним из самых сильных с начала войны. Источники украинских СМИ в спецслужбах заявили, что это был ответ на массированные атаки украинских городов. В Минобороны России выразили мнение, что удар был нанесен, чтобы «отвлечь внимание от поражений на фронте» и спровоцировать российскую армию.