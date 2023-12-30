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Белгород попал под обстрел, погибли 14 человек. Вот как выглядит война на улицах российского города
2 минуты
16:12, 30 декабря 2023
Центр Белгорода днем 30 декабря попал под украинский обстрел. В результате, по данным МЧС, погибли 14 человек, более ста получили ранения. Очевидцы назвали обстрел одним из самых сильных с начала войны. Источники украинских СМИ в спецслужбах заявили, что это был ответ на массированные атаки украинских городов. В Минобороны России выразили мнение, что удар был нанесен, чтобы «отвлечь внимание от поражений на фронте» и спровоцировать российскую армию.
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