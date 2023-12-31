При ударе по Белгороду, по последним данным, погибли 24 человека

В результате удара ВСУ, нанесенного по центру Белгорода 30 декабря, погибли 24 человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Один из пострадавших умер ночью в больнице.

Глава региона добавил, что 108 человек получили ранения. 25 тяжелораненых готовятся перевезти в федеральные клиники.

«Со всеми остальными работают наши врачи, и все необходимые лекарства имеются, обязательно сегодня встречусь с врачами, встречусь с ранеными, будем делать все для того, чтобы они побыстрее вернулись домой», — сообщил Гладков.

По его данным, в результате атаки повреждены 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных дома, семь социальных объектов, больше 50 автомобилей.

В материал добавлена обновленная информация о погибших по состоянию на 10:40 мск.

Украинские войска обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. Это стало одним из сильнейших ударов ВСУ по Белгороду с начала полномасштабной войны. МИД России заявил, что за атакой стоит Великобритания, «которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям».

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