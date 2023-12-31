«Би-би-си»: на войне в Украине погиб российский контрактник 2005 года рождения. Раньше о таком не сообщалось

18-летний российский военный Стас Сильченков, подписавший контракт с Минобороны России, погиб на войне в Украине, сообщила «Русская служба Би-би-си».

Это первый известный погибший военный 2005 года рождения, отмечает издание. В списках погибших российских военных, которые ведут журналисты «Би-би-си» и «Медиазоны» вместе с командой волонтеров, ранее не было солдат, родившихся в этом году.

О Стасе Сильченкове известно, что он родился 20 мая 2005 года, в этом году он выпустился из смоленской школы № 24.

«16 декабря простились с моим сыном Стасом, который подписал контракт в свои 18 лет. Погиб Стас 17 ноября в деревне Синьковка, Харьковской области, Купянского района. Сообщили о смерти только 12 декабря. Сына похоронила 16 декабря в деревне Нижняя Гедеоновка», — рассказала мать погибшего Ирина Сильченкова в паблике «Подслушано Смоленск».

После школы Сильченков поступил в Смоленскую областную технологическую академию, рассказала мать военного «Би-би-си». «Не закончил, а забрал документы. 5 сентября подписал контракт, а 17 ноября погиб на передовой», — сообщила она.

Госдума в апреле 2023 года в рамках пакета законов об электронных повестках приняла поправку, позволяющую совершеннолетним выпускникам школ подписывать договор о контрактной службе в армии. Законопроект приняли почти единогласно: его поддержали 394 депутата, воздержался один.