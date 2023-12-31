Россия заявила, что ударила по военным объектам Харькова в ответ на обстрел Белгорода. Власти Харькова сообщают, что атакованы жилые дома, пострадали 28 человек

Харьков. 30 декабря 2023 года Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Харькову вечером 30 декабря. Всего по городу выпустили не менее шести ракет, предположительно из комплекса «Искандер». Из-за ракетного удара повреждены гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили, сообщили в Генпрокуратуре Украины. По последним данным местных властей, пострадали 28 человек, среди пострадавших — британский журналист.

Кроме того, в ночь на 31 декабря войска РФ атаковали Харьков и другие города Украины беспилотниками. Из-за атаки дронов в Харькове повреждены здания в центре города — кафе, жилые дома и офисы, а также сеть водоснабжения, сообщил глава Харькова Игорь Терехов. Из-за атаки беспилотников, по данным властей, никто не пострадал.

В поселке Боровая в Изюмском районе Харьковской области в результате обстрелов погибли три человека, их тела достали из-под завалов разрушенных домов, сообщили в МВД Украины.

Харьков после ракетного удара. 30 декабря 2023 года Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Минобороны РФ сообщило, что нанесло удар по Харькову в ответ на обстрел Белгорода 30 декабря. Российская сторона утверждает, что обстреляла «центры принятия решений и военные объекты в Харькове». В Минобороны заявили, что нанесли ракетный удар по бывшему гостиничному комплексу Kharkiv Palace, в результате чего «уничтожены» представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и ВСУ, которые «непосредственно» участвовали в планировании обстрела Белгорода. В отеле, как заявляет Минобороны РФ, находились в том числе иностранные наемники. Также под удар попали здание Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункт дислокации националистической организации «Правый сектор». Утверждается, что убиты высокопоставленные сотрудники СБУ, иностранные наемники и военные спецподразделения ГУР «Кракен». В Минобороны РФ заявили, что наносят удары «только по военным объектам» и связанной с ними инфраструктуре.

Кроме того, как заявили в российском ведомстве, во время обстрела Украины войска поразили филиал Национального центра управления космическими средствами в районе села Залесцы Хмельницкой области, который, как утверждается, ВСУ использовали для разведки. Власти Хмельницкой области при этом заявили, что в результате атаки дронов на неназванном объекте критической инфраструктуры произошел пожар, но его быстро потушили.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе обстрела атаковали базы горючего в Харькове и Запорожье, пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников, а также места стоянки военной техники и артиллерийских систем в городах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко Донецкой области. В украинской прокуратуре заявили, что российские войска вечером 30 декабря обстреляли Селидово из ракетного комплекса С-300, из-за чего один человек погиб и шесть пострадали. Повреждены шесть многоэтажных домов.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов назвал заявление российского министерства «очередным бредом». В комментарии «Украинской правде» он заявил, что «во время очередного террористического акта РФ и ракетного удара вчера по Харькову ни один сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны, соответственно как и ни один боец спецподразделения ГУР МО „Кракен“, не пострадал».

Юсов отметил, что российские войска били по гражданским, а не военным объектам. «Это постоянная практика РФ и ее террористических ракетных ударов, которые направлены именно против гражданской инфраструктуры и мирных жителей», — заявил представитель ГУР.

Сотрудники немецкого телеканала ZDF попали под российский обстрел в Харькове, сообщил телеканал. Все они находились в отеле Kharkiv Palace, по которому российские войска нанесли ракетный удар. Пострадала украинская переводчица телеканала, которая в момент атаки находилась в холле отеля, у нее выявили переломы. Шесть сотрудников ZDF, находившиеся в момент удара на разных этажах отеля, «чудом выжили», пишет телеканал. Журналисты ZDF отметили, что, по словам управляющей Kharkiv Palace, всего в отеле были заселены 15 номеров, по крайней мере в десяти из них жили журналисты.

В результате обстрела Белгорода, по последним данным властей РФ, погибли 24 человека, 108 получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что повреждены 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных дома, семь социальных объектов, больше 50 автомобилей. Во время атаки в городе звучала сирена воздушной тревоги, всех жителей призвали спуститься в укрытия, но некоторые из них оказались закрыты. Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах заявили, что ВСУ обстреляли Белгород в ответ на массированный удар войск РФ по городам Украины в ночь на 29 декабря (в Киеве в результате атаки, по последним данным, погибли 19 человек).

Утром 31 декабря в Белгороде вновь звучала сирена ракетной опасности, некоторые жители города вновь не смогли попасть в укрытия, следует из публикаций местных телеграм-каналов.

Последствия удара по Белгороду — в фотогалерее «Медузы»

В ответ на массированный удар по Украине ВСУ обстреляли Белгород — в результате удара погибли 24 человека, ранены больше 100. Россия в тот же день атаковала Харьков, пострадали 28 жителей Шестьсот семьдесят пятый день войны. Фотографии

Последствия удара по Белгороду — в фотогалерее «Медузы»

В ответ на массированный удар по Украине ВСУ обстреляли Белгород — в результате удара погибли 24 человека, ранены больше 100. Россия в тот же день атаковала Харьков, пострадали 28 жителей Шестьсот семьдесят пятый день войны. Фотографии

После удара по Белгороду в городах России начали отменять новогодние салюты и праздничные мероприятия. От салютов отказались в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Владивостоке. В то же время в Магадане решили не проводить новогодние мероприятия в центре города. В Воронежской области полностью отказались от праздничных программ. В Ханты-Мансийском автономном округе решили временно отключить внешнюю подсветку административных зданий и праздничную иллюминацию. В самой Белгородской области, как и в других районах, граничащих с Украиной, запуск фейерверков и салютов запрещен. На момент публикации в Белгородской области не объявляли траур по погибшим при обстреле в Белгороде.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.