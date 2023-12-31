Российские военные обстреляли центр Харькова. По данным прокуратуры, пострадал 21 человек

Российская армия вечером 30 декабря нанесла серию ударов по Харькову. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, всего было не менее шести ударов, в том числе по центру города.

При атаках были повреждены центральная гостиница города, а также многоквартирные дома, детский сад, магазины и административные здания, сообщили в областной прокуратуре.

Отель «Палас», поврежденный в результате российского ракетного удара 30 декабря 2023 Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

В результате ударов ранения, по данным прокуратуры, получил 21 человек. Информации о погибших не поступало. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что среди пострадавших в результате обстрела Харькова — журналист из Великобритании.

Днем 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, который находится в 60 километрах от Харькова. По данным МЧС, 20 человек погибли, более ста получили ранения.