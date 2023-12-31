Сотрудники немецкого телеканала ZDF попали под российский обстрел в отеле Харькова. Пострадала переводчица

Сотрудники немецкого телеканала ZDF попали под российский обстрел в Харькове, сообщается на сайте телеканала. Все они находились в отеле Kharkiv Palace, по которому российские войска нанесли ракетный удар вечером 30 декабря.

В результате удара пострадала украинская переводчица телеканала, которая в момент атаки находилась в холле отеля, у нее выявили переломы. Шесть сотрудников ZDF, находившиеся в момент удара на разных этажах отеля, «чудом выжили», сообщает телеканал.

Журналисты ZDF отметили, что, по словам управляющей Kharkiv Palace, всего в отеле были заселены 15 номеров, по крайней мере в десяти из них жили журналисты.

Немецкий телеканал осудил атаку российской армии на гражданский объект. «Это очередная атака России на свободную печать. Мы надеемся, что пострадавшие коллеги быстро поправятся. ZDF будет продолжать сообщать о войне против мирного населения Украины», — заявила главный редактор ZDF Беттина Шаустен.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что военные нанесли ракетный удар по «бывшему гостиничному комплексу» Kharkiv Palace, в результате чего убиты представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и ВСУ, планировавшие недавний обстрел Белгорода. В ГУР это отрицают, называя заявление Минобороны РФ «бредом».

По данным властей Украины, при атаке по Харькову российские войска использовали ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер». В областной военной администрации сообщили, что пострадали 28 человек. Власти Украины говорят, что повреждены в том числе жилые дома. В Минобороны РФ утверждают, что наносили удары только по военным объектам.

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