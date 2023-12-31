После удара ВСУ по Белгороду в городах России начали отменять новогодние салюты

Власти нескольких городов России, преимущественно на Дальнем Востоке, отменили праздничные фейерверки по случаю Нового года после того, как в Белгороде из-за обстрела погибли больше 20 человек.

В Петропавловске-Камчатском отменили фейерверк, но оставили праздничную программу, сообщил мэр города Константин Брызгин. Также поступили власти Благовещенска, рассказал глава города Олег Имамеев. Во Владивостоке отменили праздничные фейерверки, сообщил мэр Константин Шестаков.

В Магадане из-за обстрела Белгорода посчитали неуместным проводить новогодние мероприятия в центре города, заявил глава Магадана Юрий Гришан. Он призвал жителей не запускать салюты.

В Ханты-мансийском автономном округе (Югра) решили отключить внешнюю подсветку административных зданий и праздничную иллюминацию «в знак поддержки жителей Белгорода и Белгородской области». Иллюминацию отключат вечером 31 декабря на 31 минуту, сообщили в правительстве ХМАО.

В Воронежской области губернатор региона Александр Гусев 30 декабря призвал жителей отказаться от салютов в выходные дни. На следующий день глава региона сообщил, что в Воронежской области полностью отказались от праздничных программ.

В результате обстрела Белгорода днем 30 декабря, по последним данным, погибли 24 человека и больше 100 человек пострадали. В результате атаки повреждены 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных дома, семь социальных объектов, больше 50 автомобилей. Россия заявила, что удар по Белгороду нанесли при участии Великобритании. Источники украинских СМИ в спецслужбах Украины заявили, что удар по Белгороду стал ответом на массированные обстрелы украинских городов, осуществленные армией РФ в ночь на 29 декабря.

Во многих российских городах, в том числе Москве, задолго до Нового года отказались проводить новогодние салюты. В некоторых регионах, в том числе в Ростовской, Белгородской, Орловской и Курской областях, действуют запреты на запуск фейерверков и салютов.

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