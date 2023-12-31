Российские войска атаковали Украину в ночь на 31 декабря, применив ударные беспилотники типа «Шахед-136/131», сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По данным Воздушных силах ВСУ, российские войска запустили 49 дронов, в разных регионах подразделения украинских сил, как утверждается, уничтожили 21 беспилотник.

В ВСУ отметили, что российские войска направили большинство БПЛА «по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий». В частности, под обстрел попали Харьковская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области. Мониторинговые паблики сообщили, что под обстрел также попала Хмельницкая область.

В Харькове в результате ночной атаки российских беспилотников повреждены здания в центре города — кафе, жилые дома и офисы, сообщил глава Харькова Игорь Терехов. Также повреждена сеть водоснабжения, сказал Терехов журналистам.

Всего в Харькове зафиксировали четыре попадания из-за атаки дронов, сообщил «Суспильне» представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, частично разрушены административные здания, здание коммунального предприятия и банка в Киевском районе. Никто не пострадал.

В ночь на 31 декабря российские военные также нанесли ракетный удар по центру Харькова, сообщили в Генштабе ВСУ. По его данным, обстрел велся из С-300. Местные власти утверждают, что в Харьков атаковали из комплекса «Искандер». По последним данным украинских властей, из-за ракетного удара пострадали 28 человек

В Киевской области в результате атаки дронов произошел пожар на одном из объектов критической инфраструктуры, сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко. Он утверждает, что на объект упали обломки сбитого беспилотника. Возгорание быстро ликвидировали. Никто не пострадал.

Силы обороны юга Украины сообщили, что в Херсонской области из-за атаки беспилотников повреждены несколько частных домов в Тягинской общине. В Одесской области из-за падения обломков сбитого дрона в прибрежной зоне Одесского района произошел пожар на открытой территории, его быстро потушили. О пострадавших не сообщается.

В Хмельницкой области, по данным региональной администрации, силы ПВО сбили один беспилотник. В результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Пожар быстро ликвидировали. Никто не пострадал.

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