Лавров заявил, что суды в России приговорили к длительным срокам более 200 украинских военных

Российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы «более 200 представителей украинских вооруженных формирований», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Лавров также отметил, что, по данным Следственного комитета России, возбуждено более четырех тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 украинцев.

«В их числе не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины», — утверждает Лавров. По его словам, украинцы, которым заочно предъявили обвинения, объявлены в международный розыск.

В феврале 2023 года глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что фигурантами уголовных дел о применении запрещенных средств и методов войны стали 680 украинских силовиков, из них 118 — командиры и руководители Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины. Быстрыкин говорил, что на тот момент суды вынесли заочные решения об аресте 136 обвиняемых.

Российские власти предъявили заочные обвинения многим украинским военным. Так, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова обвиняют в совершении 104 терактов из-за атак беспилотников по территории России. Также Буданов заочно арестован по делу о взрыве на Крымском мосту.

Российские суды приговорили к длительным срокам заключения многих защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка «Азов», которые попали в российский плен в начале полномасштабной войны.

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