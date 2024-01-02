Следственный комитет России предъявил обвинения в троим молодым людям, которые в новогоднюю ночь напали на прохожих, сообщила пресс-служба СК.

В Следственном комитете рассказали, что задержанные 1 января устроили драку во дворе одного из домов в Советском районе Челябинска. По данным следствия, нападавшие были пьяны, грубо нарушали общественный порядок, вели себя вызывающе, оскорбляли местных жителей, а также побили дубинкой потерпевших. Один из пострадавших, говорят в СК, «принимал участие в специальной военной операции» (как власти РФ называют полномасштабное вторжение в Украину — прим. «Медузы»).

Первоначально в СК говорили со ссылкой на сообщения в соцсетях, что «толпа пьяных мигрантов» напала на двух мужчин, «демобилизованных с передовой». Кроме того, говорилось в сообщении, «мигранты оскорбили жен ветеранов специальной военной операции». В дальнейшем пресс-служба ведомства перестала называть обвиняемых мигрантами, в других заявлениях они значатся как «фигуранты дела» или «молодые люди».

Телеграм-канал «112» пишет, что конфликт начался после того, как молодых людей попросили вести себя потише. Видео произошедшего распространили телеграм-каналы. Предположительно, его сняла женщина, на мужа которой напали. Из ролика неясно, что стало причиной конфликта.

Запись начинается с того, что к группе из нескольких мужчин и женщин подходят пять молодых людей, у одного из них дубинка. Вооруженный бьет мужчину, после чего несколько минут оскорбляет потерпевших. В дальнейшем на записи видно, как начинается драка, в которой участвуют парень с дубинкой и еще два подростка, которые распыляют перцовый газ. Часть подростков в нападении не участвует. Женщина, снимающая видео, грозит нападавшим последствиями и говорит, что ее отец — полковник.

Полиция Челябинской области сообщила вечером 1 января, что трое «подозреваемых в совершении противоправных деяний в отношении участников СВО» задержаны. Двоим из них 18 лет, третьему 17 лет. Видеозапись их задержания распространил Следственный комитет. На видео показано, как бойцы ОМОН в масках выламывают дверь квартиры, после чего приказывают всем лечь на пол.

Следственный комитет РФ

Следственный комитет сообщил, что направил в суд ходатайства об аресте троих обвиняемых. Кроме того, в розыск объявлен еще один местный житель, который, по версии следствия, причастен к нападению.