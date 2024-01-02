На село в Воронежской области с российского самолета упал боеприпас. Разрушены жилые дома

По меньшей мере семь частных жилых домов в селе в Воронежской области получили повреждения из-за того, что с российского самолета сошел авиационный боеприпас. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал. Жителей нескольких улиц Петропавловки перевозят в пункты временного размещения, в том числе в ближайший пансионат.

Министерство обороны РФ уточнило, что около 9 утра 2 января во время полета самолета Воздушно-космических сил РФ над Петропавловкой «произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», пишет РИА Новости. По данным российских военных, повреждения получили шесть частных строений, пострадавших нет. На месте работает комиссия, которая оценивает характер повреждений.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео и фото из Петропавловки, снятые после схода боеприпаса. На видеозаписи видны разрушенные дома.

Внимание. На записи есть мат.

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