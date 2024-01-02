Юрий Дудь выступил в поддержку политических заключенных. И пожелал российскому государству «перемениться так же лихо, как это сделал политик Яшин»

Российский журналист, ведущий ютьюб-канала «вДудь» Юрий Дудь в новогоднем заявлении выступил в поддержку политических заключенных, которые, по его словам, находятся в колониях «только потому что выступают против российской власти и против войны, которую эта власть развязала в Украине». Дудь отметил оппозиционного политика Илью Яшина, которому дали восемь с половиной лет колонии по делу о «фейках» об армии. Яшин, по его мнению, в последние годы стал «одним из самых достойных политиков страны». Приводим заявление Юрия Дудя целиком.

В 2023 году мы делали выпуск про Павла Костомарова, оператора и режиссера. Больше 10 лет назад он был одним из создателей фильма «Срок» — документальной картины, которая максимально подробно и с минимальной дистанции фиксировала протесты 2011-12 годов. Когда я пересматривал «Срок», меня не покидало две мысли. Первая — как же классно это сделано; уважение тем, кто снимал (Расторгуев, Костомаров, Пивоваров); не меньшее — тем, кто так близко подпустил к себе камеры. Вторая и главная — как же за эти годы изменился Илья Яшин.

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Яшин эпохи «Срока» киношного — очень активный и очень нелепый 30-летний чувак.

Яшин эпохи срока тюремного — один из самых достойных политиков страны.

Пока я смотрел кино и сравнивал это с тем, как смело и конструктивно Яшин вел себя до полномасштабной войны в Украине, как открыто выступил против этой войны, когда она началась, как отказался от эмиграции после всех возможных предупреждений, как достойно принял свой приговор и какое спокойствие транслирует каждым своим публичным сообщением с зоны, то само по себе формировалось пожелание на ближайший Новый год.

вДудь

Пожелание такое. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-то и государство Россия смогло перемениться так же лихо, как это сделал политик Яшин. Чтобы вместо неумного стремления присутствовать всюду, чтобы вместо злой и разрушительной энергии у него появилась адекватность, мудрость и ответственность. Ну и чтобы в конечном итоге — и у России, и у Яшина — все закончилось свободой, а не неволей.

Сейчас нет никаких предпосылок, чтобы это произошло в скором будущем. Но и Новый год — для того, чтобы загадывать очень желанное, а не очень вероятное.

Прямо сейчас российские тюрьмы полны людей, которых отправили за решетку, только потому что они выступают против российской власти и против войны, которую эта власть развязала в Украине.

Ксения Фадеева, Алексей Навальный, Лилия Чанышева, Алексей Горинов, Саша Скочиленко, Илья Яшин, десятки, сотни других — все эти люди встречали Новый год в заточении, вдали от близких людей, в или плохих, или чудовищных условиях.

Если в первые дни года вы захотите их как-то поддержать, то ниже — подробный гид по тому, как это можно сделать. Самое простое для вас и при этом неизменно ценное для заключенного — написать письмо (недостаток информации и общения считаются главным дефицитом). Это несложно сделать вне зависимости от того, живете вы в России или в другой стране — кликните на ПИСЬМА в меню, и сразу увидите, зачем, куда и как.

С Новым годом. Берегите себя и своих близких.

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