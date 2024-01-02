Белгород трижды за день попал под ракетный обстрел. Погиб один человек, пострадали семь

Обновление. Один человек погиб при третьей ракетной атаке на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина умер от осколочных ранений после того, как рядом с его автомобилем разорвался снаряд. Кроме того, по словам Гладкова, пострадали пять человек.

Российские средства ПВО сбили 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».

Около 12 часов дня средства ПВО, по данным министерства, сбили четыре ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха». Позднее средства ПВО уничтожили еще пять ракет на подлете к Белгороду, сообщил ТАСС. В дальнейшем дежурные средства ПВО уничтожили над областью восемь ракет.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в ходе первой атаки пострадал мужчина, у которого осколочные ранения рук и ног, его госпитализировали. В ходе второй атаки пострадала женщина, у нее рваная рана левой кисти, ей оказали медпомощь на месте.

В Белгороде осколками повредило торговое помещение и несколько автомобилей. В Белгородском районе в селе Беловское осколками поврежден один легковой автомобиль.

Утром 2 января в Белгороде объявили воздушную тревогу. Как сообщала «Сирена», во время тревоги жители жаловались на то, что некоторые укрытия оказались опечатаны или закрыты на ключ.

В конце декабря — начале января российские войска нанесли несколько массированных ударов по Украине с применением ракет различных типов и дронов-камикадзе. В ответ на обстрел Киева и других городов Украины, совершенный 29 декабря, украинские войска атаковали Белгород 30 декабря, где погибли 24 человека, больше 100 пострадали. После обстрела Белгорода президент РФ Владимир Путин пригрозил чаще наносить удары по Украине. В ночь на 2 января российская армия массированно обстреляла Киев и Харьков.

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