Холдинг Фридмана и Авена подал к Украине иск на миллиард долларов из-за национализации Sense Bank
ABN Holdings, среди миноритарных акционеров которого российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, подал иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против Украины на один миллиард долларов из-за национализации Sense Bank (в прошлом — Альфа-банк Украина). Об этом сообщается на сайте холдинга.
Правовой основой для иска холдинг называет договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном поощрении и защите инвестиций.
В пресс-релизе говорится, что в иске «подробно описывается растущая серия произвольных, непропорциональных, неразумных и дискриминационных шагов Украины, которые привели к экспроприации банка путем принудительной национализации».
«Сочетая методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции, украинские власти незаконно отобрали Банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research. Это дело поднимает жизненно важные вопросы, связанные с верховенством закона на Западе. Будут ли государства западной коалиции, легитимность которых основана на строгом соблюдении норм международного права, препятствовать международному правосудию в интересах разумного, но коррумпированного режима — или они позволят международному правосудию восторжествовать?» — заявили в холдинге.
По данным Нацбанка Украины на 1 сентября 2022 года, «Альфа-банк Украина» (затем — Sense Bank) занимал седьмое место из 67 действующих в стране банков по размеру общих активов. Регулятор утверждал, что ABN Holdings владеет 57% акций Sense Bank и является единственным участником ABH Ukraine Limited, которой принадлежат еще 42% акций банка.
Летом 2023 года правление Национального банка Украины (НБУ) решило вывести с рынка Sense Bank и попросило правительство национализировать кредитную организацию. После этого кабинет министров Украины принял решение о национализации банка.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Фридман попал под британские и европейские санкции. По информации The Wall Street Journal и украинского Forbes, после введения санкций Фридман предложил украинским властям перевести на счет Sense Bank миллиард долларов, которые должны были пойти на финансирование проектов, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью Украины. Эту сумму бизнесмен был готов перечислить в обмен на снятие санкций со стороны Великобритании и на гарантии сохранения украинского банка. По данным «Медузы», в Киеве на это предложение не отреагировали. Тогда бизнесмен, рассказывал источник «Медузы», написал письмо на имя главы НБУ Андрея Пышного и предложил продать Sense Bank за символическую сумму в один доллар, чтобы избежать национализации. Но власти Украины это предложение также не устроило.