Нацбанк Украины решил вывести с рынка Sense Bank Михаила Фридмана. В банке вводят временную администрацию

Правление Национального банка Украины (НБУ) решило вывести с рынка Sense Bank и попросило правительство национализировать кредитную организацию, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, правительство Украины примет решение о национализации банка 21 июля. С этой же даты, по решению правления НБУ, в Sense Bank вводится временная администрация.

Sense Bank принадлежит бизнесмену Михаилу Фридману, у которого есть гражданство РФ и Израиля. Он одним из первых российских бизнесменов публично осудил войну, но в числе акционеров Альфа-банка попал под британские и европейские санкции. В марте 2023 года стало известно, что в Альфа-банке готовят сделку по продаже доли Фридмана.

Сообщалось, что после введения санкций Фридман предложил украинским властям перевести на счет Sense Bank миллиард долларов. По данным «Медузы», в Киеве на это предложение не отреагировали. Тогда бизнесмен, рассказывал источник «Медузы», написал письмо на имя главы НБУ Андрея Пышного и предложил продать Sense Bank за символическую сумму в один доллар, чтобы избежать национализации. Но власти Украины это предложение также не устроило. В конце мая Верховная рада приняла закон, позволяющий национализировать Sense Bank.

Как в Украине пытаются национализировать активы Фридмана

Неси ответственность за то, что 20 лет юзал этот режим «Медуза» рассказывает, как Киев пытается национализировать украинские активы Фридмана и забрать часть денег Абрамовича (которые он сам обещал украинцам)

Как в Украине пытаются национализировать активы Фридмана

Неси ответственность за то, что 20 лет юзал этот режим «Медуза» рассказывает, как Киев пытается национализировать украинские активы Фридмана и забрать часть денег Абрамовича (которые он сам обещал украинцам)