Альфа-банк подтвердил подготовку продажи долей Фридмана и Авена

В Альфа-банке готовят сделку по продаже контролирующих долей сооснователей организации Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщили в пресс-службе банка газете «Коммерсант».

«Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур», — заявили представители банка.

В пресс-службе также подтвердили, что по итогам продажи доли Фридмана и Авена перейдут к еще одному основателю банка Андрею Косогову. В банке считают, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов может не понадобиться, поскольку Косогов и не находятся под санкциями.

Продажа долей Фридмана и Авена поможет «скорейшему переходу банка в зону российской юрисдикции», заявил РБК источник, близкий к сделке.

Накануне о том, что сделка по продаже долей Михаила Фридмана и Петра Авена в Альфа-банке готовится, сообщили источники The Financial Times. По данным издания, миллиардеры продадут свои акции за 2,3 миллиарда долларов (178 миллиардов рублей).

Газета писала, что таким образом бизнесмены пытаются добиться отмены западных ограничений, которые в их отношении ввели после российского вторжения в Украину. При этом для завершения сделки могут понадобиться разрешения регуляторов в нескольких юрисдикциях, отмечали собеседники The Financial Times.

Журнал Forbes оценивает состояние Авена в 4,2 миллиарда долларов, Фридмана — в 12,4 миллиарда долларов. Оба живут в Великобритании. Они находятся под санкциями Евросоюза с февраля 2022 года, под ограничениями Великобритании — с марта того же года. Сам Альфа-банк находится под санкциями США и ЕС.

Миллиардеры пытались оспорить санкции в суде. Представители структур, связанных с бизнесменами, также пытались добиться отмены ограничений против Фридмана и Авена, собрав подписи российских оппозиционных политиков, общественных деятелей и журналистов под обращениями к властям ЕС в защиту миллиардеров.

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