Минобороны России сообщило, что над Крымом сбили и перехватили 36 украинских дронов

Минобороны России сообщило, что вечером 4 января над территорией Крыма средства ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников.

Еще один дрон перехвачен над территорией Краснодарского края.

Других подробностей ведомство не приводит.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Новороссийска рассказали РИА Новости, что местные жители сообщали о взрыве в городе. «Информация проходила от жителей — был слышен гул, был слышен взрыв где-то, а вот о повреждениях — ничего такого. В основном информация проходила по 112…Повреждений, жалоб от населения — ничего не было», — цитирует агентство сообщение диспетчерской службы.

Днем 4 января Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки атаки на Крым со стороны украинских сил. В ведомстве заявили, что российские силы ПВО сбили над полуостровом десять авиационных управляемых ракет. Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук назвал взрывы в Севастополе и Евпатории «операцией» украинских сил и поблагодарил летчиков ВВС Украины. В стратегическом командовании ВСУ утверждают, что при атаке был поражен командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.

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