Минобороны России отчиталось о десяти сбитых над Крымом ракетах. По предварительным данным, один человек пострадал при падении обломков

Минобороны России сообщило о пресечении попытки атаки на Крым со стороны украинских сил. В ведомстве заявили, что российские силы ПВО сбили над полуостровом десять авиационных управляемых ракет.

В районе 16:40 по московскому времени назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сигнале воздушной тревоги в городе, а часом позже — об отражении воздушной атаки со стороны украинских сил. По словам Развожаева, в небе над Севастополем было сбито «несколько воздушных целей».

Осколки сбитых «целей», как сообщил Развожаев, упали на дом в районе улицы Глухова. По предварительным данным, один человек пострадал. О его состоянии не сообщается.

Еще часть осколков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и в районе Федюхиных высот.

Обновлено. Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук после сообщения Минобороны о сбитых над Крымом ракетах России назвал взрывы в Севастополе и Евпатории «операцией» украинских сил и поблагодарил летчиков ВВС Украины. В стратегическом командовании ВСУ утверждают, что при атаке был поражен командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.