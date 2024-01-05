Непал перестал выдавать гражданам разрешения на работу в России после гибели непальцев на войне в Украине

Власти Непала временно прекратили выдавать гражданам страны разрешения на работу в России и Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на директора департамента по трудоустройству за рубежом Кабираджа Упрети. Такое решение было принято после того, как несколько граждан страны погибли на войне в Украине.

По оценке правительства страны, до 200 граждан Непала служили в российских формированиях. МИД Непала утверждает, что около 100 непальцев числятся пропавшими без вести.

Упрети заявил, что решение о прекращении выдачи разрешений принято «для безопасности наших граждан».

Reuters отмечает, что непальские граждане должны получать разрешение от властей для того, чтобы работать за границей. Это позволяет рассчитывать на государственную поддержку в случае чрезвычайных ситуаций или компенсацию для семьи в случае смерти.

В начале декабря Непал попросил Россию остановить вербовку своих граждан на войну. МИД страны утверждал, что на войне в Украине погибли шесть непальцев. Reuters пишет, что в настоящий момент властям Непала известно о гибели 10 граждан страны.

The New York Times рассказывала о десятках непальцев, подписавших контракты с российской армией и отправившихся на войну в Украиной. Многие из них, по данным газеты, пошли на это из-за низких зарплат и безработицы в стране. Еще часть непальцев (как пишет газета, их меньше) едут в Украину и воюют там против российской армии в иностранных легионах.