Кадыров предложил освободить украинских пленных в обмен на снятие санкций с членов его семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить пленных бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом, как пишет ТАСС, он сообщил в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном, куда приехал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения .

«У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [народных республиках]. Передаю нашему гостю [список военнопленных]. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, <…> то мы этих людей отдадим», — приводит агентство слова Кадырова.

ТАСС утверждает, что Риттеру показали видеозапись с пленными украинцами, на которой они сообщили, в случае снятия санкций с близких Кадыров, его самолетов и лошадей 20 украинских военных вернутся домой.

«Агентство» отмечает, что предложение Кадыров осудили некоторые российские «военкоры». «Все хорошо в этой новости, просто прекрасно, даром что азиатчина чистой воды и жонглирование живым товаром. Плохо только одно — снова в России наблюдаются попытки быть выше государства. Открыто и демонстративно», — написал «военкор» Юрий Котенок.

По мнению «военкора» «Комсомольской правды» Александра Коца, Кадыров «затеял какой-то сомнительный торг». «Военкор» Первого канала Ирина Куксенкова так прокомментировала предложение главы Чечни: «Меня уже давно ничего не удивляет и не возмущает. Ну что поделаешь? Ничего…».

В августе 2023 года США расширили санкционный список, включив в него в том числе мать Кадырова Аймани. Президент Джо Байден говорил, что санкции вводятся для того, «чтобы призвать к ответу виновных в насильственных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи».