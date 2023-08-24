США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова из-за депортации украинских детей в Россию
Источник: Meduza
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США расширило санкционный SDN-лист, включив в него детский центр «Артек» в аннексированном Крыму и его директора Константина Федоренко.
Под санкции также попали:
- Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова;
- Муслим Хучиев, глава правительства Чечни;
- Мансур Солтаев, уполномоченный по правам человека в Чечне;
- Замид Чалаев, командир спецполка МВД по Чечне имени Ахмата Кадырова;
- Ирина Агеева, уполномоченная по правам ребенка в Калужской области;
- Ирина Черкасова, детский омбудсмен в Ростовской области;
- Галина Пятых, детский омбудсмен в Белгородской области;
- Владимир Коваленко, глава «Юнармии» в аннексированном Севастополе;
- Владимир Нечаев, ректор Севастопольского университета;
- Елена Шапурова, «министр образования» в аннексированной части Запорожской области Украины.
Президент США Джо Байден ранее в четверг объявил, что США введут санкции, «чтобы призвать к ответу виновных в насильственных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи».
Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.