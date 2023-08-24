США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова из-за депортации украинских детей в Россию

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США расширило санкционный , включив в него детский центр «Артек» в аннексированном Крыму и его директора Константина Федоренко.

Под санкции также попали:

Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова;

Муслим Хучиев, глава правительства Чечни;

Мансур Солтаев, уполномоченный по правам человека в Чечне;

Замид Чалаев, командир спецполка МВД по Чечне имени Ахмата Кадырова;

Ирина Агеева, уполномоченная по правам ребенка в Калужской области;

Ирина Черкасова, детский омбудсмен в Ростовской области;

Галина Пятых, детский омбудсмен в Белгородской области;

Владимир Коваленко, глава «Юнармии» в аннексированном Севастополе;

Владимир Нечаев, ректор Севастопольского университета;

Елена Шапурова, «министр образования» в аннексированной части Запорожской области Украины.

Президент США Джо Байден ранее в четверг объявил, что США введут санкции, «чтобы призвать к ответу виновных в насильственных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи».

Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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