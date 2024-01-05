Губернатор заявил, что власти готовы вывезти из Белгорода жителей, которые хотят покинуть город из-за обстрелов
Власти Белгородской области готовы вывезти из Белгорода жителей, которые хотят покинуть город из-за обстрелов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: „Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место“. Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем», — заявил Гладков.
По его словам, те, кто хочет покинуть Белгород, должны обратиться в приемную губернатора, мэра Белгорода или по телефонам «122» и «112».
«Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо. Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона, значит буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь», — говорится в посте Гладкова.
Днем 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате погибли 24 человека, больше 100 пострадали. Город попал регулярные обстрелы после того, как российские войска нанесли несколько массированных ударов по Украине с применением ракет различных типов и дронов-камикадзе.
Вечером 4 января Гладков сообщал, что силы ПВО сбили 10 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Пострадали два человека. Минобороны РФ утверждало, что российская ПВО сбила над Белгородской областью 10 ракет «Ольха».