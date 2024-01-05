При ударе по Белгороду пострадали два человека. Минобороны России заявило о 10 сбитых над областью ракетах

Российские силы ПВО сбили 10 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадали два человека.

По словам Гладкова, у одного из пострадавших осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Обоих доставили в больницу.

Взрывом снаряда выбило окна в нескольких квартирах жилых домов в городе. Также было повреждено более 30 автомобилей, а в Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля, сообщил Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал кадры с места взрыва и уточнил, что выбито около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко на востоке города.

В заявлении Минобороны России, которое цитируют ТАСС и РИА Новости, говорится, что российская ПВО около 23:40 по московскому времени сбила над Белгородской областью 10 ракет «Ольха».

За некоторое время до атаки Гладков предупредил жителей о срабатывании сигнала воздушной тревоги в городе.