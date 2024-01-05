Московского священника Алексея Уминского, выступавшего против войны, запретили в служении

Протоиерея Алексея Уминского сняли с настоятельства в московском храме Живоначальной Троицы в Хохлах и запретили в служении. Об этом сообщили журналистка Ксения Лученко и телеканал «Дождь» со ссылкой на прихожан храма.

«Дождь» утверждает, что Уминского сняли с должности из-за его высказываний в интервью бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. Интервью вышло на ютьюб-канале «Живой гвоздь» в ноябре 2023 года.

Московская епархия информацию о запрете Уминского в служении не подтверждала.

Дополнение. Источник «Медузы» в РПЦ подтвердил, что 5 января Уминского запретили в служении.

По информации «Дождя», настоятелем храма Троицы назначили протоиерея Андрея Ткачева, который поддержал вторжение российский войск в Украину.

Алексей Уминский был настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах с 1993 года.

В феврале 2022 года Алексей Уминский говорил, что у него «однозначное» отношение к войне в Украине: «Я не могу поддержать эти военные действия. Я молюсь о мире, я молюсь о том, чтобы это как можно скорее прекратилось, и как можно меньше людей пострадало».

В апреле 2021 года Уминский призвал власти проявить христианское милосердие и допустить врача к Алексею Навальному, который в тот момент держал голодовку. После этого в эфире принадлежащего РПЦ телеканала «Спас» пригрозили Уминскому уголовным делом и назвали «преступником в рясе», насаждающим «цветные технологии внутри православных приходов».

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