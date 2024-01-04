Война Шестьсот восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 января читайте здесь, фотографии прошедшего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли ракетные удары по Харькову и Курахово.
- Reuters: российские хакеры проникли в системы оператора «Киевстар» еще в мае — за семь месяцев до кибератаки.
- США заявили, что не видят готовности Путина к переговорам о прекращении огня в Украине.
- Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в армии.
Один человек погиб и еще один ранен в ходе артобстрела села Катериновка под Марьинкой.
Утром 4 января российские военные нанесли удары по Марьинской, Авдеевской и Кураховской общинам Донецкой области, сообщает глава военной администрации региона Вадим Филашкин. Зафиксированы повреждения жилых частных домов.
«Россияне продолжают использовать тактику выжженной земли. Каждый, кто по-прежнему остается у прифронтовых районах, рискует стать очередной мишенью для врага», — пишет Филашкин в своем телеграм-канале.
Два человека пострадали в результате артиллерийского обстрела Никополя Днепропетровской области.
У обоих мужчин ранения ног, один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщает глава военной администрации области Сергей Лысак.
МВД Украины публикует кадры последствий российского обстрела города Курахово в Донецкой области.
По данным министерства, ночью российская армия атаковала город пятью ракетами С-300. Повреждены четыре многоквартирных дома, детский сад, школа, кафе, профилакторий, административные здания. По предварительным данным, пострадавших нет.
За минувшие сутки, добавляет ведомство, под обстрелы попали 11 населенных пунктов Донбасса. Повреждены 24 гражданских объекта, погиб один человек, еще трое получили ранения.
До 63 человек выросло число раненых в результате удара, нанесенного российскими военными 2 января по Шевченковскому району Харькова.
По данным Харьковской областной прокуратуры, за медицинской помощью к врачам обратилась 23-летняя девушка, у которой зафиксирована контузия.
Обновлено. Харьковская прокуратура сообщает, что одна из раненых в результате обстрела — 84-летняя местная жительница — умерла в больнице. Таким образом, число погибших достигло двух человек, еще 62 человека получили ранения.
Российская армия 2 января нанесла массированный удар по Украине: по Киеву и Киевской области, Харькову и Кировоградской области. В результате атаки погибли пять человек, более 130 человек получили ранения. Больше всего пострадали Киев и Харьков.
В Челябинске на военном аэродроме «Шагол» в ночь на 4 января сгорел российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом пишут «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.
Собеседники журналистов заявили, что за произошедшим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
На аэродроме «Шагол» базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии Воздушно-космических сил РФ.
Российская сторона не сообщала о каких-либо инцидентах на аэродроме в Челябинске.
Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в армии или в «воинских формированиях» в период «специальной военной операции», сообщает ТАСС. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Контракт должен быть заключен на срок не менее года. Гражданство, помимо самих военнослужащих, могут получить также члены их семей — супруги, дети и родители. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Один человек погиб и еще один получил ранение в результате ракетной атаки РФ по городу Кропивницкий в центральной Кировоградской области Украины, сообщает «Суспильне».
Утром 4 января в городе объявляли воздушную тревогу, после чего командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракете, летевшей в направлении Кропивницкого.
По данным главы областной военной администрации Андрея Райковича, удар пришелся по одному из промышленных объектов.
После взрывов в Кропивницком жители региона сообщали об отключении электричества. В «Кировоградоблэнерго» заявили, что информации об аварийных отключениях электроэнергии не поступало. В компании отметили, что электричество могли отключить в целях безопасности и во избежание аварийной ситуации из-за обстрела.
Российские хакеры находились в системе мобильного оператора «Киевстар», подвергшегося атаке, по крайней мере с мая 2023 года, а как минимум с ноября имели полный доступ к системе. Об этом агентству Reuters заявил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
Взлом оператора 12 декабря привел к тому, что около 24 миллионов пользователей «Киевстар» остались без связи на несколько дней. Витюк назвал атаку «большим предупреждением не только для Украины, но и для всего западного мира».
По его словам, в результате атаки было уничтожено «почти все», включая тысячи виртуальных серверов и персональных компьютеров. Витюк назвал взлом первым примером кибератаки, которая «полностью разрушила ядро оператора связи».
Представитель СБУ заявил, что «почти уверен», что за атакой стоит хакерская группировка Sandworm, связанная с российским ГРУ.
«СБУ не только помогла „Киевстару“ возобновить работу через несколько дней, но и отбить новые кибератаки. После масштабного взлома мы предотвратили ряд попыток причинить еще больший ущерб оператору. Враг рассчитывал нанести несколько ударов подряд, чтобы максимально надолго оставить людей без связи. В таком случае длительной перегрузки своих сетей могли не выдержать и другие операторы», — заявил Витюк.
Украина сильно зависит от западных поставок в войне с Россией, которая в свою очередь наращивает производство вооружений (хотя этого все равно недостаточно для победы). Скорее всего, в 2024 году страны продолжат воевать на истощение. А что, если бы Россия воевала с армией западного образца и подготовки?
В подкасте «Что случилось» говорим об этом с главным экспертом «Медузы» по войне Дмитрием Кузнецом. И конечно, подводим военные итоги 2023 года.
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию десяти областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской, Черниговской. Об этом сообщает медиацентр ВСУ.
В общей сложности были атакованы 138 населенных пунктов и 88 объектов инфраструктуры. Российские войска применяли минометы, танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня, беспилотники, зенитно-ракетные комплексы и тактическую авиацию.
Количество погибших и раненых среди гражданского населения уточняется.
Американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке анализирует первый за полгода обмен пленными между Россией и Украиной, состоявшийся 3 января. Власти Украины сообщали, что в ходе обмена из российского плена вернулись 230 украинских военнослужащих; в Минобороны РФ заявляли о возвращении 248 российских военных.
По мнению аналитиков ISW, Россия не случайно проявила готовность к обмену военнопленными именно сейчас. За последние месяцы произошли несколько инцидентов, когда российские военные обращались с украинскими пленными в нарушение с Женевской конвенцией, отмечают авторы обзора.
Возможно, российское руководство решило принять участие в таком крупном обмене военнопленными в это время, чтобы опровергнуть сообщения о злоупотреблениях в отношении украинских военнопленных и представить Россию как заинтересованную в действиях в рамках международного права.Высокопоставленные российские чиновники заинтересованы в том, чтобы Россия выглядела так, будто придерживается гуманитарных и других правовых норм, и выбор времени для проведения этого обмена может быть частью более широкой информационной кампании.
США не видят готовности России к переговорам по Украине, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Несмотря на всю ту шумиху в прессе, которую я услышал за последние несколько дней о господине Путине о том, что он вдруг готов к переговорам, он точно не ведет себя как человек, готовый к переговорам. Он делает все возможное, чтобы попытаться поставить украинцев на колени, поэтому так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование для Киева был одобрен», — сказал Кирби на брифинге.
В конце декабря газета The New York Times со ссылкой на американских и российских чиновников писала, что Владимир Путин подает сигналы по дипломатическим каналам о готовности прекратить огонь в Украине и заморозить боевые действия в текущих границах, то есть сохранив за Россией оккупированные территории.
У Америки в данный момент нет бюджетных средств для новой военной поддержки Украины, подтвердил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
«Мы уже предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества. И мы должны получить поддержку конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать», — сказал представитель Белого дома на брифинге для прессы.
27 декабря президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву в сфере безопасности, на который были средства согласно его полномочиям. В этот пакет на 250 миллионов долларов вошли боеприпасы для средств противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также противотанковые средства и другое оборудование.
«У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А»
Власти Украины не имеют резервного плана на случай сокращения военной помощи со стороны стран Запада, заявил в интервью CNN министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А, — сказал глава МИДа. — Украина будет продолжать борьбу с теми ресурсами, которые имеет. И как правильно сказал генсек [НАТО], то, что дается Украине, не является благотворительностью. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа».
По словам Кулебы, в случае победы России в войне другие мировые лидеры будут иметь соблазн пойти по ее стопам, и это потребует более высокой цены от США.
«Те, кто в своих внешнеполитических расчетах думают, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если увидит, что он может достичь успеха в Украине, совершают огромную ошибку. Поэтому какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в план А, мы работаем над планом А, и мы его воплотим», — заключил украинский министр.
- Конгресс США с осени 2023 года не может согласовать законопроект о военной помощи Украине. Президент Джо Байден предложил конгрессменам законопроект о национальной безопасности на сумму более 100 миллиардов долларов, включая 61 миллиард на помощь Киеву. Документ не согласовали республиканцы, которые хотят включить в законопроект ужесточение пограничных и миграционных мер на американо-мексиканской границе.
О ситуации в регионах Украины к утру 4 января
- В Днепропетровской области под артиллерийские обстрелы попал Никополь. Повреждены четыре частных дома, три хозяйственные постройки, гараж, газопроводы и линия электропередач. Без света осталось почти 1,5 тысячи семей.
- В Херсонской области войска РФ за сутки совершили 97 обстрелов, выпустив 486 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, беспилотников и авиации. Зафиксированы попадания в жилых кварталах населенных пунктов области, учебное заведение в Херсонском районе, территорию предприятия в Бериславе. Погибли два человека.
- В Николаевской области утром 4 января под артиллерийский обстрел попал город Очаков. Там произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры. В городе Снигиревка в ходе ракетного удара вечером 3 января произошел пожар на одном из предприятий, также повреждены несколько частных домов. Ранены четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.
- В Запорожской области войска РФ за сутки нанесли 159 ударов по 23 городам и селам на линии фронта. Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов. Мирные жители не пострадали.
Минувшая ночь в Украине обошлась без крупных воздушных атак.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 января российская армия запустила по Украине лишь два ударных беспилотника типа «Шахед-136/131». Оба дрона были уничтожены в Хмельницкой области.
Кроме того, украинские военные сообщают о трех зенитных управляемых ракетах, запущенных войсками РФ по Харьковской и Донецкой области. Их сбить не удалось. Ранее в местных администрациях заявляли о повреждениях гражданской инфраструктуры в Харькове и Курахово из-за российских ракетных ударов.
Еще один российский ракетный удар в ночь на 4 января пришелся по городу Курахово в Покровском районе Донецкой области, сообщил глава местной администрации Вадим Филашкин.
В результате обстрела в городе разрушены детский сад, школа, профилакторий и кафе, а также повреждены несколько многоэтажек.
По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.
В ночь на 4 января войска РФ нанесли два ракетных удара по Харькову, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
По предварительным данным, российские военные использовали ракеты С-300.
В результате обстрела повреждена гражданская нежилая инфраструктура в центральной части города. Информации о пострадавших не поступало.
Киев, 3 января
В Киеве обнаружены тела еще двух погибших в результате российского ракетного удара 29 декабря.
Таким образом, общее число погибших составило 32 человека. Еще 30 жителей города получили ранения, сообщил начальник военной администрации Киева Сергей Попко.
Российские войска в ночь на 29 декабря нанесли массированный удар по Украине. По данным украинской армии, ВС РФ выпустили не меньше 150 ракет и ударных беспилотников в том числе по Киеву, Львову, Одессе и Днепру. В Киеве одна из ракет попала в жилой дом, разрушения зафиксировали в Шевченковском, Святошинском, Подольском и Дарницком районах города.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки произошли 58 боевых столкновений. Российские войска нанесли семь ракетных и 58 авиационных ударов, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Под авиационные удары попали: Золочев, Мороховец, Пильная, Колодязное, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спорное, Северное, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Орехов, Новодаровка Запорожской области; Червоный Маяк, Берислав Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском направлении украинские военные отбили три атаки противника в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
- На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили четыре российские атаки вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, за прошедшие сутки Силы обороны отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.
- На шахтерском направлениях войска РФ наступательных (штурмовых) действий не вели.
- На запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил девять безуспешных штурмовых действий.
- Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.
- Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, три средства противовоздушной обороны, три артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и два пункта управления противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 680-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.