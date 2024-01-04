Война Шестьсот восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»

Российские хакеры находились в системе мобильного оператора «Киевстар», подвергшегося атаке, по крайней мере с мая 2023 года, а как минимум с ноября имели полный доступ к системе. Об этом агентству Reuters заявил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Взлом оператора 12 декабря привел к тому, что около 24 миллионов пользователей «Киевстар» остались без связи на несколько дней. Витюк назвал атаку «большим предупреждением не только для Украины, но и для всего западного мира».

По его словам, в результате атаки было уничтожено «почти все», включая тысячи виртуальных серверов и персональных компьютеров. Витюк назвал взлом первым примером кибератаки, которая «полностью разрушила ядро оператора связи».

Представитель СБУ заявил, что «почти уверен», что за атакой стоит хакерская группировка Sandworm, связанная с российским ГРУ.

«СБУ не только помогла „Киевстару“ возобновить работу через несколько дней, но и отбить новые кибератаки. После масштабного взлома мы предотвратили ряд попыток причинить еще больший ущерб оператору. Враг рассчитывал нанести несколько ударов подряд, чтобы максимально надолго оставить людей без связи. В таком случае длительной перегрузки своих сетей могли не выдержать и другие операторы», — заявил Витюк.

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