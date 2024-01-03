В Белгороде обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Жителей близлежащих домов эвакуируют 

Власти Белгорода приняли решение об эвакуации примерно 600 человек из-за неразорвавшегося боеприпаса, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Буквально несколько часов назад просил вас быть осторожнее, так как из-за большого количества обстрелов возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов. Один из таких боеприпасов саперы обнаружили сегодня на улице Красноармейской. Сейчас взрывотехники министерства обороны принимают решение о его утилизации», — написал Гладков.

Он уточнил, что местный оперативный штаб принял решение об эвакуации жителей 323 частных домов, расположенных в радиусе 500 метров от боеприпаса. Эвакуированных жителей власти планируют перевезти в пункты временного размещения.

Также губернатор сообщил, что еще два боеприпаса были обнаружены в микрорайоне Улитка. «Сейчас их проверяют саперы. Место обследования оцеплено. После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях», — написал Гладков.

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