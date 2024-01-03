Война Шестьсот семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Город Железногорск в Курской области полностью отключен от электричества и теплоснабжения из-за необходимости ремонта подстанции, поврежденной при ударе со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

По словам Старовойта, работы займут около двух часов, после чего нормальная подача тепла и света будет восстановлена.

В Железногорске живут около 97 тысяч человек.