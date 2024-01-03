Война Шестьсот семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 января читайте тут, фотографии дня смотрите здесь.
Главные новости:
- В результате украинского удара в Курской области повреждена электроподстанция. На время ее ремонта город 97-тысячный город Железногорск на несколько часов отключили от электричества и теплоснабжения.
- Войска РФ нанесли удар по Харькову из С-300.
- Утром украинские военные обстреляли Белгород. Минобороны России заявило о 12 сбитых ракетах.
- На войне погиб бывший глава УМВД Екатеринбурга, осужденный за взятку.
- Глава МИД Польши призвал начать поставки в Украину дальнобойных ракет.
Воздушные силы Украины сообщили о ракете, летящей в сторону Днепра и Запорожья, пишет УНИАН.
В Днепре слышны звуки взрывов.
В Херсонской области в результате обстрела погиб мирный житель
Под артиллерийский обстрел российских войск попало село Садовое в десяти километрах от Херсона. Один из снарядов разрушил частный дом, под завалами спасатели нашли тело местного жителя, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.
В большей части Железногорска восстановлено электроснабжение, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В результате случайного падения боеприпаса на село Петропавловка в Воронежской области, произошедшего накануне, пострадали четыре человека.
Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев. Он не уточнил тяжесть полученных жителями травм.
Вступили в силу санкции ЕС против «Алросы»
Ограничения против крупнейшей алмазодобывающей компании России были анонсированы 21 декабря, однако начали действовать только сейчас.
Также под санкциями оказался гендиректор «Алросы» Павел Маринычев.
Компания «Алроса» имеет «давние партнерские отношения с Вооруженными силами России, поскольку с 1997 года она спонсирует подводную лодку ВМФ России», говорится в обосновании к санкциям.
Город Железногорск в Курской области полностью отключен от электричества и теплоснабжения из-за необходимости ремонта подстанции, поврежденной при ударе со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.
По словам Старовойта, работы займут около двух часов, после чего нормальная подача тепла и света будет восстановлена.
В Железногорске живут около 97 тысяч человек.
На войне погиб бывший глава УМВД Екатеринбурга, осужденный за взятку
О гибели Игоря Трифонова со ссылкой на его адвоката Ольгу Кезик сообщает «Коммерсант-Урал». По словам Кезик, Трифонов погиб в конце 2023 года, однако его жена узнала об этом только 2 января.
В августе 2022 году Трифонова признали виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия и приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима. В марте 2023 года приговор смягчили и уменьшили срок на два месяца. Когда именно Трифонов освободился и уехал на войну, не уточняется.
Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год, а с 2017 по 2019 годы руководил ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.
Глава МИД Польши призвал начать поставлять Украине дальнобойные ракеты
«Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин: ужесточением санкций, чтобы он не мог производить новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят уничтожать пусковые площадки и командные центры», — написал в соцсети икс Радослав Сикорский.
В больнице в Киеве умер еще один человек, получивший ранения в результате массированной атаки 29 декабря.
Общее количество жертв того обстрела в Киеве достигло 30 человек.
Украинские военные нанесли удар по Курской области
Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки была повреждена подстанция в Железногорском районе, что привело к отключению электричества в нескольких населенных пунктах, а также к прорыву теплотрассы, в результате чего в Железногорске несколько многоквартирных домов остались без отопления.
О пострадавших губернатор не сообщил.
Киев
Над Белгородской областью утром сбиты 12 ракет
Об этом заявили в Минобороны России. По утверждению ведомства, система ПВО уничтожила шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».
Главные события последних часов
- Утром в Белгороде были зафиксированы два обстрела, сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информации о пострадавших он не привел.
- Харьков подвергся ракетной атаке. По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, обстрел велся из систем С-300. О пострадавших не сообщается, разрушено двухэтажное здание школы.
- В Севастополе поздно вечером были слышны взрывы. Назначенный Россией глава города Михаил Развожаев заявил, что рядом с Севастополем над морем сбита ракета. По его словам, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
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