Российские и украинские власти объявили о первом обмене пленными за полгода — в последний раз стороны проводили обмен в августе 2023 года.

Согласно Минобороны РФ, в рамках нового обмена в Россию вернулись 248 военнослужащих. В ведомстве не сообщили подробностей об участниках обмена, однако добавили, что сам переговорный процесс был «сложным». Также в Минобороны отметили, что обмен был осуществлен при посредничестве ОАЭ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив информацию об обмене, сообщил, что в числе 230 освобожденных украинцев были 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и шесть гражданских. В свою очередь омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что среди освобожденных военнопленных были защитники Мариуполя, «Азовстали» и острова Змеиный.

По данным координационного штаба по обращению с военнопленными, в рамках обмена были освобождены 130 военнослужащих ВСУ, 55 человек из Национальной гвардии, 38 пограничников, один полицейский, а также шесть гражданских.

Вскоре после того, как власти России и Украины сообщили об обмене, российские чиновники и пропагандисты заявили, что Россия вернула 248 военнослужащих в обмен на 173 украинских военнопленных.

Например, в телеграм-каналах Маргариты Симоньян и Анастасии Кашеваровой появились сообщения, что сам обмен якобы производился по формуле 173 на 173 человека, а еще 75 военных Россия якобы получила за пятерых командиров обороны «Азовстали», которых летом 2023 года Владимир Зеленский забрал из Турции (по официальной версии Кремля, это было нарушение договоренностей, и военные должны были оставаться в Турции до конца боевых действий).

О том, что Россия получила 75 военнослужащих вне обмена также написали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и депутат Госдумы Исмаил Саралиев.

При этом российские чиновники и пропагандисты, заявившие, что в рамках обмена Украина получила 173 человек, никак не объяснили расхождение с данными украинских властей. Сами власти Украины эти заявления пока не комментировали.

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