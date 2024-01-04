В Кропивницком Кировоградской области при ракетной атаке погиб автослесарь. Еще восемь человек пострадали, а другие жители остались без света
Утром 4 января российские войска атаковали ракетами два объекта энергетической инфраструктуры в городе Кропивницкий Кировоградской области, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
В результате падения обломков один человек погиб, еще восемь получили ранения, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Райкович уточняет, что погибший был автослесарем.
По словам Райковича, по Кропивницкому запустили ракету X-59. Все пострадавшие получили осколочные ранения. Упавшие обломки, как уточнили в ГСЧС, также повредили несколько зданий.
В Минэнерго Украины заявили, что в результате атаки повреждены два промышленных объекта: один из них, где были ранены пять энергетиков, принадлежит компании «Укрэнерго», другой, на котором ранения получили два человека — компании «Кировоградоблэнерго».
Кроме того, жители Кропивницкого остались без электричества из-за повреждения линии электропередач, а также после ракетной атаки была обесточена железная дорога, сообщили в Минэнерго.