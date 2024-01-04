В ГУР заявили, что на военном аэродроме в Челябинске в результате «спецоперации» сгорел бомбардировщик Су-34

В Главном управлении разведки Украины (ГУР) утверждают, что на челябинском военном аэродроме «Шагол» в ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

По данным ГУР, самолет принадлежал авиаполку 21-й смешанной авиационной дивизии воздушно-космических сил России. В аккаунтах ГУР опубликовано видео горящего истребителя. На нем видно, что огонь охватил нижнюю часть самолета, но насколько серьезны повреждения — неясно.

Літак Головне управління розвідки МО України

Ранее о сгоревшем на аэродроме «Шагол» истребителе сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на ГУР. Собеседники Hromadske и «Украинской правды» заявили, что к поджогу причастна украинская разведка. Источники «Суспильне» в спецслужбах назвали поджог самолета «спецоперацией» ГУР.

В российском командовании информацию о сгоревшем самолете не комментировали.

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