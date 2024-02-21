Z-блогеры заявили, что российский «военкор» Андрей Морозов (Мурз) покончил с собой из-за давления командования

Автор телеграм-канала и военнослужащий российской армии Андрей Морозов, известный как Мурз, предположительно, совершил самоубийство.

О том, что Мурз мертв, утром 21 февраля сообщили Z-каналы «ПриZрак Новороссии», «Солдатская правда» и «Zаписки Vетерана». Адвокат Максим Пашков, общавшийся с «военкором», заявил, что Мурз застрелился. Независимые источники это не подтверждали.

В телеграм-канале «Нам пишут из Янины» утром 21 февраля появилась серия постов, автор которых заявил, что «расстреляет себя», а также попросил «не печалиться» из-за его смерти и провести похороны на кладбище в самопровозглашенной ЛНР.

В телеграм-канале говорится, что 20 февраля командование вынудило Мурза удалить из канала некую запись. Как предполагает «Русская служба Би-би-си», речь идет о записи, в которой утверждалось, что безвозвратные потери российской армии в ходе наступления на Авдеевку в Донецкой области составили 16 тысяч человек, уничтожено 300 единиц бронетехники.

Из-за публикации о потерях в Авдеевке Андрея Морозова раскритиковали российские пропагандисты, назвав его публикацию «тянущей на фейки и клевету в адрес Минобороны РФ», пишет «Би-би-си». В телеграм-канале Морозова говорится, что приказ удалить его пост отдали под давлением «политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым».

В телеграм-канале «Нам пишут из Янины» также появилось «завещание Морозова» и обращение к главному военному прокурору, в котором сообщается об острой нехватке вооружений, потерях, отсутствии ротации и медпомощи.

Андрей Морозов участвовал в войне в Украине в составе «народной милиции» самопровозглашенной ЛНР, а затем стал военнослужащим четвертой отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.