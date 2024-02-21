Российский «военкор» Андрей Морозов (Мурз), предположительно, покончил с собой после травли пропагандистов Перед этим он рассказал, что Россия потеряла в Авдеевке 16 тысяч солдат
Российский «военкор», автор телеграм-канала «Нам пишут из Янины», военнослужащий армии РФ Андрей Морозов, известный как Мурз, предположительно, совершил самоубийство. О его смерти утром 21 февраля сообщили Z-каналы «ПриZрак Новороссии», «Солдатская правда» и «Zаписки Vетерана».
Адвокат Максим Пашков, общавшийся с «военкором», заявил, что Мурз застрелился. «Ночью мы с ним разговаривали. Ничто не предвещало», — добавил Пашков. Жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская также сообщила, что Мурз умер. «То, что его убило, должно быть известно как можно большему количеству людей», — написала Регинская в своем телеграм-канале, приложив ссылку на последнюю публикацию в канале «Нам пишут из Янины».
Глава общественной палаты самопровозглашенной ДНР Александр Кофман выразил соболезнования в связи со смерью Мурза. «Спи спокойно, Мурз. Ты совершил огромную ошибку, но кроме тебя за неё никто уже не ответит…» — написал он в телеграм-канале. Как обратила внимание «Медуза», российские государственные агентства РИА Новости и ТАСС, а также «Российская газета» в своих новостях, основанных на публикации Кофмана, написали, что Мурз умер, но не стали упоминать, что он, вероятно, покончил с собой.
В Минобороны РФ сообщения о смерти Мурза не комментировали.
В последних публикациях своего канала Андрей Морозов разместил предсмертную записку, в которой заявил, что «расстреляет себя». Он попросил «не печалиться» из-за его смерти и похоронить его на кладбище в самопровозглашенной ЛНР.
В публикации утверждается, что 20 февраля командование вынудило Мурза удалить из канала некую запись. Вероятно, речь идет о посте, в котором Мурз комментировал захват российскими войсками города Авдеевка в Донецкой области. «Военкор» со ссылкой на неназванный источник заявил, что при наступлении на Авдеевку безвозвратные потери российской армии составили 16 тысяч человек, кроме того, были уничтожены около 300 единиц бронетехники.
Российские пропагандисты раскритиковали Мурза, заявив, что его слова о безвозвратных потерях в Авдеевке «тянут на фейки и клевету в адрес Минобороны РФ», пишет «Русская служба Би-би-си». В телеграм-канале Морозова сказано, что приказ удалить его пост отдали под давлением «политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым».
Российская пропагандистка Юлия Витязева, участвовавшая в травле Морозова в эфире «Соловьев Live», прокомментировала сообщения о его смерти в своем телеграм-канале, но при этом не стала называть имен. Витязева сказала, что «самоубийство — грех, слабость и поражение», и добавила, что случившееся «целиком и полностью на совести тех, кто знал о проблемах своего якобы друга и товарища, но ничем ему не помог». Владимир Соловьев обвинения в свой адрес не комментировал.
В телеграм-канале Морозова также появилось его завещание и обращение к главному военному прокурору от некоего военного артиллерийского полка 1487, который говорит об острой нехватке вооружений, потерях, отсутствии ротации и медицинской помощи.