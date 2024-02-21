Российский «военкор» Андрей Морозов (Мурз), предположительно, покончил с собой после травли пропагандистов Перед этим он рассказал, что Россия потеряла в Авдеевке 16 тысяч солдат

«Военкор» Андрей Морозов в самопровозглашенной ЛНР в 2020 году «Нам пишут из Янины»

Российский «военкор», автор телеграм-канала «Нам пишут из Янины», военнослужащий армии РФ , известный как Мурз, предположительно, совершил самоубийство. О его смерти утром 21 февраля сообщили Z-каналы «ПриZрак Новороссии», «Солдатская правда» и «Zаписки Vетерана».

Адвокат Максим Пашков, общавшийся с «военкором», заявил, что Мурз застрелился. «Ночью мы с ним разговаривали. Ничто не предвещало», — добавил Пашков. Жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская также сообщила, что Мурз умер. «То, что его убило, должно быть известно как можно большему количеству людей», — написала Регинская в своем телеграм-канале, приложив ссылку на последнюю публикацию в канале «Нам пишут из Янины».

Глава общественной палаты самопровозглашенной ДНР Александр Кофман выразил соболезнования в связи со смерью Мурза. «Спи спокойно, Мурз. Ты совершил огромную ошибку, но кроме тебя за неё никто уже не ответит…» — написал он в телеграм-канале. Как обратила внимание «Медуза», российские государственные агентства РИА Новости и ТАСС, а также «Российская газета» в своих новостях, основанных на публикации Кофмана, написали, что Мурз умер, но не стали упоминать, что он, вероятно, покончил с собой.

В Минобороны РФ сообщения о смерти Мурза не комментировали.

В последних публикациях своего канала Андрей Морозов разместил предсмертную записку, в которой заявил, что «расстреляет себя». Он попросил «не печалиться» из-за его смерти и похоронить его на кладбище в самопровозглашенной ЛНР.

В публикации утверждается, что 20 февраля командование вынудило Мурза удалить из канала некую запись. Вероятно, речь идет о посте, в котором Мурз комментировал захват российскими войсками города Авдеевка в Донецкой области. «Военкор» со ссылкой на неназванный источник заявил, что при наступлении на Авдеевку безвозвратные потери российской армии составили , кроме того, были уничтожены около 300 единиц бронетехники.

Российские пропагандисты раскритиковали Мурза, заявив, что его слова о безвозвратных потерях в Авдеевке «тянут на фейки и клевету в адрес Минобороны РФ», пишет «Русская служба Би-би-си». В телеграм-канале Морозова сказано, что приказ удалить его пост отдали под давлением «политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым».

Российская пропагандистка Юлия Витязева, участвовавшая в травле Морозова в эфире «Соловьев Live», прокомментировала сообщения о его смерти в своем телеграм-канале, но при этом не стала называть имен. Витязева сказала, что «самоубийство — грех, слабость и поражение», и добавила, что случившееся «целиком и полностью на совести тех, кто знал о проблемах своего якобы друга и товарища, но ничем ему не помог». Владимир Соловьев обвинения в свой адрес не комментировал.

В телеграм-канале Морозова также появилось его завещание и обращение к главному военному прокурору от некоего военного артиллерийского полка 1487, который говорит об острой нехватке вооружений, потерях, отсутствии ротации и медицинской помощи.

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