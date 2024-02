После отступления из Авдеевки пропали без вести сотни украинских военных, утверждает The New York Times. ВСУ назвали эту публикацию фейком российской пропаганды В телеграме появилось видео убийства шестерых украинских пленных в осажденном городе

Российский военный грузовик в разрушенной Авдеевке, 20 февраля 2024 года Министерство обороны РФ / Reuters / Scanpix / LETA

Город Авдеевка, расположенный в 13 километрах от Донецка, еще с 2015 года оставался важным укрепрайоном ВСУ в Донецкой области. Последние несколько месяцев российские и украинские войска вели тяжелые бои за город. В начале февраля 2024 года ВСУ перебросили под Авдеевку дополнительные резервы в виде 3-й штурмовой бригады. Однако, по оценкам самих украинских военных, уже к этому моменту ситуация стала критической. 17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Решение об отступлении, как заявил военный, было принято «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

На следующий день командующий группировкошй «Таврия» Александр Тарнавский заявил о «некотором количестве» украинских военнослужащих, попавших в плен на заключительном этапе выхода из Авдеевки «под давлением превосходящих сил противника». Точное количество пленных он не назвал, но из его сообщения можно предположить, что речь идет о небольшом числе военнослужащих. Однако газета The New York Times со ссылкой на военных, участвовавших в боях, утверждает, что пропавшими без вести после отступления из Авдеевки числятся от 850 до тысячи военнослужащих. С этими оценками соглашаются и западные чиновники, с которыми поговорило издание. Среди пропавших без вести, вероятно, есть не только попавшие в плен, но и остававшиеся на позициях и убитые российскими войсками бойцы.

За день до полного выхода украинских войск из Авдеевки Александр Тарнавский сообщил об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юге города. «Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага», — заявил он, отметив, что захват «Зенита» не предоставит российской армии «стратегического преимущества» и не поменяет ситуацию в пределах авдеевской оборонительной операции.

Однако на момент отступления ВСУ на опорном пункте «Зенит» оставались раненые. Спустя два дня в провоенных телеграм-каналах появилось видео, на котором показаны тела нескольких украинских бойцов, лежащие в луже крови. В подписи утверждается, что это «остатки гарнизона ВСУ на укрепрайоне „Зенит“, взятом российскими бойцами».

По данным мониторингового проекта DeepState, 14 февраля отступающие украинские подразделения пообещали своим остававшимся на «Зените» сослуживцам эвакуировать их на следующий день. Но уже около полудня 15 февраля на позиции пришли российские военные.

Командование 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ назвало 19 февраля имена пятерых погибших на «Зените». Троих — Георгия Павлова, Андрея Дубницкого и Ивана Житника — опознали родственники, увидевшие кадры убийства. Еще двумя погибшими, по данным командования 110-й бригады, были Александр Зинчук и Николай Савосик. О шестом убитом пока ничего неизвестно.

Родственники погибших и военные, которые смогли выбраться с «Зенита», рассказали «Украинской службе Би-би-си», что указание о выходе из укрепрайона поступило слишком поздно, когда позиции ВСУ были уже окружены — а раненых командование по сути бросило.

В первый раз группа остававшихся на «Зените» бойцов попыталась выбраться из окружения в ночь на 14 февраля, но попала под обстрел. Часть бойцов погибли, остальные вернулись назад ранеными. Среди них был медик Иван Житник. По словам говорившего с «Би-би-си» военного Виктора Биляка, Житник связался по рации с командованием, чтобы узнать, когда их эвакуируют, но ему сказали выбираться самостоятельно. На его вопрос «А как же раненые?» начальник штаба ответил: «Раненых оставляйте».

Около полудня 15 февраля Житник сумел связаться с мужем своей сестры Дмитрием. Тот записывал их разговор. Прямо во время их беседы на позицию зашли российские военные. «Они уже зашли, Ваня?», — спрашивал Дмитрий. Житник тихим голосом ответил: «Да». После этого Дмитрий услышал в трубке голос: «Выключи телефон». Сестра Житника Екатерина заявила «Би-би-си», что ее брат не сопротивлялся военным РФ, отложил свой автомат и только попросил взять с собой воду. На следующий день родственники Житника увидели на кадрах убийства лежащего в луже крови Ивана с прижатой пластиковой бутылкой от воды.

В 110-й бригаде ВСУ заявили, что вывод войск из Авдеевки проходил в условиях непрерывной бомбардировки, артиллерийских обстрелов и атак дронов. В связи с окружением «Зенита» командование приняло решение связаться с координационным центром, чтобы тот договорился с российской стороной об эвакуации раненых и их последующем обмене. Остававшиеся на «Зените» бойцы, в свою очередь, получили приказ сохранить свои жизни, говорится в сообщении командования 110-й бригады. «Украинская служба Би-би-си» пишет, что Житнику и его сослуживцам передали этот приказ, но они «особо не верили», что россияне оставят их в живых.

После публикации видео с убийством украинских военных Донецкая областная прокуратура объявила о начале расследования по статье о нарушении законов и обычаев войны. Представительница прокуратуры отметила, что на видео у украинских военных в руках не было оружия, и они не могли себя защитить. 20 февраля уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в Международный Красный крест и ООН для фиксации военных преступлений российской армии.

В Минобороны России не комментировали сообщения о расстреле шестерых бойцов и не сообщали о числе захваченных в плен украинских военных.

Представители ВСУ 21 февраля назвали информацию The New York Times о сотнях пленных в Авдеевке «банальными фейками» российской пропаганды. «Нас неприятно удивила, мягко говоря, эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу, который был обоснован, и казалось, что все логично должно стать на свои места. Но к сожалению, авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всяких обоснований», — сказал спикер группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой. Он добавил, что источники, на которые ссылается издание, «абсолютно несостоятельны, потому что нет таких людей», а данные о пленных еще верифицируют — но речь точно не идет о сотнях.