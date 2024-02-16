ВСУ сообщили об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

Командующий оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что украинские военные отступают из укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки.

По его словам, такое решение было принято после «многих месяцев противостояния». Военный отметил, что ВСУ «держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать» российские войска.

«Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», — заявил Тарнавский.

Он добавил, что тактически занятие этих позиций не предоставит российской армии «стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции».

«Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений», — заключил он.

Вечером 15 февраля украинский OSINT-проект DeepState сообщил, что российские войска подняли флаг РФ над укрепрайоном «Зенит». По данным проекта, «в последние дни позиции [ВСУ] там были в полном окружении». «Сегодня основные силы отошли с позиций, но выйти удалось не всем», — говорилось в сообщении.

15 февраля сообщалось, что российские войска захватили главный въезд в Авдеевку. DeepState, в свою очередь, сообщал, что российские войска продвинулись на севере и юге Авдеевки. Представитель 3-й штурмовой бригады «Азов» Александр Бородин заявлял, что российские силы в семь раз превосходят группировку украинских войск в Авдеевке, ситуацию там он назвал критической. The Washington Post со ссылкой на украинских военных в тот же день сообщила, что ВСУ начали частичный вывод войск из Авдеевки.

Авдеевка — важный укрепрайон ВСУ на окраине Донецка. Российские войска проводят операцию по окружению города с октября 2023 года.

Подробнее о ситуации с Авдеевкой

США опасаются, что Авдеевка под Донецком перейдет под контроль России. Главный въезд в город захвачен, ВСУ частично выводят войска

Подробнее о ситуации с Авдеевкой

США опасаются, что Авдеевка под Донецком перейдет под контроль России. Главный въезд в город захвачен, ВСУ частично выводят войска