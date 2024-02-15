Российская армия захватила главный въезд в Авдеевку
Российские войска захватили главный въезд в Авдеевку Донецкой области. На северной окраине города установили флаг России, следует из видео, которое 15 февраля опубликовал российский «военкор» Евгений Поддубный.
Судя по геолокации видео, рядом находится стела с названием города, возле которой фотографировались украинские военные, а в конце декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский записал видео.
Украинский OSINT-проект DeepState, в свою очередь, сообщил, что российские войска продвинулись на севере и юге Авдеевки. На карте DeepState участок, попавший на видео Поддубного, отмечен, как занятый российскими войсками.
По дороге, занятой войсками РФ, проходит главная линия снабжения украинских войск в Авдеевке.
Авдеевка — важный укрепрайон ВСУ на окраине Донецка. Российские войска проводят операцию по окружению города с октября 2023 года.