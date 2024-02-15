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Район возле Авдеевского коксохимического завода в Авдеевке, 15 февраля 2024 года
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США опасаются, что Авдеевка под Донецком перейдет под контроль России. Главный въезд в город захвачен, ВСУ частично выводят войска

Источник: Meduza
Район возле Авдеевского коксохимического завода в Авдеевке, 15 февраля 2024 года
Район возле Авдеевского коксохимического завода в Авдеевке, 15 февраля 2024 года
Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

В Авдеевке Донецкой области сложилась критическая ситуация для Вооруженных сил Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов. «Мы получаем сообщения от украинцев, что ситуация критическая, и российские войска продолжают давить на украинские позиции каждый день. Есть угроза, что Авдеевка перейдет под контроль России», — сказал Кирби. По его словам, во многом это связано с тем, что у украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы.

«Россия волна за волной посылает новобранцев на штурм украинских позиций, и поскольку конгресс пока не принял законопроект о дополнительной военной помощи, мы не смогли дать Украине артиллерийские снаряды, в которых они отчаянно нуждаются, чтобы сорвать российские атаки», — заявил Кирби.

Российские силы в семь раз превосходят группировку украинских войск в Авдеевке, ситуация критическая, заявил представитель 3-й штурмовой бригады «Азов» Александр Бородин (недавно бригаду перебросили на авдеевкое направление). «Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов, то есть действительно ситуация тяжелая», — сказал Бородин, выступая в эфире украинского телевидения (цитата по «Политике страны»).

ВСУ начали частичный вывод войск из Авдеевкисообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Собеседники издания сказали, что потеря Авдеевки — «вопрос времени». Последним украинским оплотом в городе, предполагает WP, может стать разрушенный коксохимический завод.

Российская армия захватила главный въезд в Авдеевку, где Зеленский записывал видео полтора месяца назад. На северной окраине города установили флаг РФ. Соответствующее видео 15 февраля распространил российский «военкор» Евгений Поддубный. Судя по геолокации видео, рядом находится стела с названием города, возле которой фотографировались украинские военные, а Зеленский снял видео во время посещения позиций ВСУ в Авдеевке 29 декабря 2023 года. Украинский OSINT-проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись на севере Авдеевки, и отметил участок, попавший на видео Поддубного, как занятый российскими войсками. По дороге, занятой войсками РФ, проходит главная линия снабжения украинских войск в Авдеевке.

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ делают все, чтобы сохранить «как можно больше украинских жизней». Об этом он сказал в обращении к украинцам по итогам 15 февраля, комментируя ситуацию на фронте. По словам президента, он заслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. «Ситуация на фронте — Авдеевка, восток в целом. Делаем максимум, чтобы у наших военных и управленческой, и технологической возможности было достаточно, чтобы сохранить как можно больше украинских жизней», — сказал Зеленский. Президент Украины прямо не комментировал сообщения об отводе войск из Авдеевки. В Генштабе ВСУ также ничего об этом не говорят.

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Российская армия наступает на Авдеевку с октября 2023 года — и понесла за это время большие потери. Генерал Валерий Залужный, бывший главкомом ВСУ до недавних пор, говорил в ноябре, что Вооруженные силы РФ при наступлении на Авдеевку потеряли в живой силе около десяти тысяч человек. В Минобороны Великобритании говорили, что в октябре-ноябре Россия, вероятно, понесла самые большие потери с начала войны, что «во многом обусловлено наступлением на Авдеевку». Разведка США в декабре оценила потери ВС РФ в живой силе в 13 тысяч солдат убитыми и ранеными, а потери в бронетехнике — около 220 машин. Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», ведущие подсчет погибших российских военных на основе открытых данных, неоднократно отмечали, что после начала штурма Авдеевки число некрологов выросло. Родственники мобилизованных, воюющих в районе Авдеевки, жаловались, что командование «намеренно истребляет» российских военных на этом направлении.

Авдеевка — важный укрепрайон ВСУ на окраине Донецка. Город находится в 15 километрах от аннексированного Донецка. В 2014 году Авдеевка на несколько месяцев перешла под контроль сепаратистов, но ВСУ освободили город. С тех пор Авдеевку неоднократно обстреливали. С начала полномасштабной войны российские войска несколько раз пытались наступать на Авдеевку. Журналисты «Украинской правды», посетившие город, рассказали, что большинство домов разрушены, а жители, оставшиеся в Авдеевке, «выживают в холодных подтопленных подвалах».

фотографии разрушенной авдеевки

Авдеевка. Российские войска много месяцев штурмуют город — но не могут захватить его. Посмотрите, во что он превратился из-за постоянных обстрелов Шестьсот третий день войны. Фотографии

фотографии разрушенной авдеевки

Авдеевка. Российские войска много месяцев штурмуют город — но не могут захватить его. Посмотрите, во что он превратился из-за постоянных обстрелов Шестьсот третий день войны. Фотографии