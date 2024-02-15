США опасаются, что Авдеевка под Донецком перейдет под контроль России. Главный въезд в город захвачен, ВСУ частично выводят войска

Район возле Авдеевского коксохимического завода в Авдеевке, 15 февраля 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

В Авдеевке Донецкой области сложилась критическая ситуация для Вооруженных сил Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов. «Мы получаем сообщения от украинцев, что ситуация критическая, и российские войска продолжают давить на украинские позиции каждый день. Есть угроза, что Авдеевка перейдет под контроль России», — сказал Кирби. По его словам, во многом это связано с тем, что у украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы.

«Россия волна за волной посылает новобранцев на штурм украинских позиций, и поскольку конгресс пока не принял законопроект о дополнительной военной помощи, мы не смогли дать Украине артиллерийские снаряды, в которых они отчаянно нуждаются, чтобы сорвать российские атаки», — заявил Кирби.

Российские силы в семь раз превосходят группировку украинских войск в Авдеевке, ситуация критическая, заявил представитель 3-й штурмовой бригады «Азов» Александр Бородин (недавно бригаду перебросили на авдеевкое направление). «Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов, то есть действительно ситуация тяжелая», — сказал Бородин, выступая в эфире украинского телевидения (цитата по «Политике страны»).

ВСУ начали частичный вывод войск из Авдеевки, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Собеседники издания сказали, что потеря Авдеевки — «вопрос времени». Последним украинским оплотом в городе, предполагает WP, может стать разрушенный коксохимический завод.

Российская армия захватила главный въезд в Авдеевку, где Зеленский записывал видео полтора месяца назад. На северной окраине города установили флаг РФ. Соответствующее видео 15 февраля распространил российский «военкор» Евгений Поддубный. Судя по геолокации видео, рядом находится стела с названием города, возле которой фотографировались украинские военные, а Зеленский снял видео во время посещения позиций ВСУ в Авдеевке 29 декабря 2023 года. Украинский OSINT-проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись на севере Авдеевки, и отметил участок, попавший на видео Поддубного, как занятый российскими войсками. По дороге, занятой войсками РФ, проходит главная линия снабжения украинских войск в Авдеевке.

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ делают все, чтобы сохранить «как можно больше украинских жизней». Об этом он сказал в обращении к украинцам по итогам 15 февраля, комментируя ситуацию на фронте. По словам президента, он заслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. «Ситуация на фронте — Авдеевка, восток в целом. Делаем максимум, чтобы у наших военных и управленческой, и технологической возможности было достаточно, чтобы сохранить как можно больше украинских жизней», — сказал Зеленский. Президент Украины прямо не комментировал сообщения об отводе войск из Авдеевки. В Генштабе ВСУ также ничего об этом не говорят.

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Российская армия наступает на Авдеевку с октября 2023 года — и понесла за это время большие потери. Генерал Валерий Залужный, бывший главкомом ВСУ до недавних пор, говорил в ноябре, что Вооруженные силы РФ при наступлении на Авдеевку потеряли в живой силе около десяти тысяч человек. В Минобороны Великобритании говорили, что в октябре-ноябре Россия, вероятно, понесла самые большие потери с начала войны, что «во многом обусловлено наступлением на Авдеевку». Разведка США в декабре оценила потери ВС РФ в живой силе в 13 тысяч солдат убитыми и ранеными, а потери в бронетехнике — около 220 машин. Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», ведущие подсчет погибших российских военных на основе открытых данных, неоднократно отмечали, что после начала штурма Авдеевки число некрологов выросло. Родственники мобилизованных, воюющих в районе Авдеевки, жаловались, что командование «намеренно истребляет» российских военных на этом направлении.

Авдеевка — важный укрепрайон ВСУ на окраине Донецка. Город находится в 15 километрах от аннексированного Донецка. В 2014 году Авдеевка на несколько месяцев перешла под контроль сепаратистов, но ВСУ освободили город. С тех пор Авдеевку неоднократно обстреливали. С начала полномасштабной войны российские войска несколько раз пытались наступать на Авдеевку. Журналисты «Украинской правды», посетившие город, рассказали, что большинство домов разрушены, а жители, оставшиеся в Авдеевке, «выживают в холодных подтопленных подвалах».

фотографии разрушенной авдеевки

Авдеевка. Российские войска много месяцев штурмуют город — но не могут захватить его. Посмотрите, во что он превратился из-за постоянных обстрелов Шестьсот третий день войны. Фотографии

фотографии разрушенной авдеевки

Авдеевка. Российские войска много месяцев штурмуют город — но не могут захватить его. Посмотрите, во что он превратился из-за постоянных обстрелов Шестьсот третий день войны. Фотографии