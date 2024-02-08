Валерий Залужный отправлен в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. Главное

Владимир Зеленский и Валерий Залужный на встрече, 8 февраля 2024 года Пресс-служба президента Украины / Reuters / Scanpix / LETA

Владимир Зеленский сменил руководство Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в видеообращении по итогам 715-го дня войны. «С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке», — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, на должность главнокомандующего ВСУ назначен командующий Сухопутными силами генерал-полковник Александр Сырский. «Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего», — добавил украинский лидер.

Перед этим, рассказал президент, он встретился с прежним главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним, в каком обновлении нуждаются вооруженные силы, предложив военному «и дальше быть в команде».

Сам Залужный также написал о встрече с Зеленским, сообщив, что у него с президентом состоялся «важный и серьезный разговор». Он заявил, что «принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии». В своем посте он напрямую не говорил, идет ли речь о его отставке.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Валерию Залужному «выпала одна из сложнейших задач — руководить вооруженными силами Украины во время великой войны с Россией», но «война не остается одинаковой» и «требует перемен». «2024 год принесет новые изменения, к которым нужно быть готовыми. Нужны новые подходы, новые стратегии. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы», — добавил он.

Украинские СМИ и политики начали писать о возможной отставке Залужного с 29 января. Как неофициально сообщали различные источники, в этот день Зеленский провел встречу с главкомом, на которой предложил Залужному уйти в отставку, однако военный отказался сам писать заявление. 4 февраля Зеленский в интервью итальянскому изданию Rai News 24 подтвердил, что «размышляет» над возможностью замены Залужного и «целого ряда руководящих лиц государства, не только в отдельном секторе, таком как военный». «Это вопрос о людях, которые будут руководить Украиной. Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало», — сказал Зеленский.

Новый командующий ВСУ, по словам президента Украины, имеет «успешный опыт защиты». В частности, отметил президент, Сырский «провел киевскую оборонную операцию», а также имеет успешный опыт наступления в «харьковской освободительной операции».

Александр Сырский родился в России — в деревне Новинки Владимирской области. Он учился вначале в Московском высшем общевойсковом командном училище, а затем в Национальной академии обороны Украины. Командующим Сухопутными войсками ВСУ Сырский стал в августе 2019 года.

Как писала The Washington Post, 58-летний Сырский не пользуется большой популярностью среди рядовых бойцов. Многие из них считают его «командиром советского образца», который слишком долго держал войска под огнем в Бахмуте, не соглашаясь на отступление.

Сам Сырский свое назначение пока не комментировал. О дальнейшей судьбе Залужного также неизвестно. «Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие», — написал Зеленский. Залужный публичных заявлений после этого не делал.

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