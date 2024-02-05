Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что рассматривает возможность отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai News 24.

«Это вопрос о людях, которые будут руководить Украиной. Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало», — сказал президент Украины, отвечая на вопрос о том, что, по сообщениям СМИ, он собирается отправить Залужного в отставку.

«Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену целого ряда руководящих лиц государства, не только в отдельном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой (Залужного), но нельзя сказать, что мы заменили одного человека», — отметил Зеленский.

Он добавил, что, если Украина хочет победить в войне, то у украинцев «должна быть правильная позитивная энергия». «Поэтому я говорю о перезапуске, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны», — сказал Зеленский.

По данным украинских и американских СМИ, Владимир Зеленский сообщил Валерию Залужному о его скорой отставке с поста главкома ВСУ на встрече, прошедшей 29 января. Первоначально в офисе президента Украины и в Минобороны Украины отрицали, что Залужного собираются отправить в отставку. Указ об увольнении главкома ВСУ пока не подписан.

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