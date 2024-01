Kaniuka Ruslan / Украинформ / ABACAPRESS / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский действительно собирался уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но был вынужден отменить свое решение под давлением военного руководства и международных партнеров, сообщает The Times.

Источники западных изданий, в том числе The Washington Post, The Economist, The New York Times и Financial Times, подтвердили информацию украинского «Зеркала недели» о том, что 29 января Зеленский лично встречался с Залужным и обсуждал вопрос о его возможной отставке.

Как утверждают собеседники The Times из числа высокопоставленных украинских военных, на встрече главком заявил советникам президента, что их оценки ситуации на фронте выглядят скорее «позитивными», чем реалистичными. После этого, по словам трех источников, Залужному предложили уйти в отставку. Когда тот отказался, Зеленский заявил, что сам подпишет указ об увольнении.

Украинские СМИ сообщали, что главкому не пообещали взамен какой-либо «адекватной» или «существенной» должности, только статус советника или посла. По данным The Economist, ему предлагали должность секретаря Совета национальной безопасности Украины.

С чего все началось

The Washington Post утверждает, что Залужный отказался от предлагаемой должности и планирует уйти из армии. Высокопоставленные украинские чиновники, говорившие с изданием на условиях анонимности, приводят другие подробности встречи Зеленского с Залужным. По их словам, в ходе разговора президент заявил, что украинцы устали от войны, а международные союзники Киева замедлили военную помощь, поэтому новый командующий, возможно, «обновит ситуацию».

Также на встрече украинские лидеры спорили по поводу того, сколько солдат нужно мобилизовать в армию в 2024 году. Залужный предложил призвать 500 тысяч человек, но Зеленский счел эту цифру «непрактичной», учитывая проблемы с набором новобранцев, а также нехваткой униформы и оружия, пишет WP.

Выйдя со встречи, Залужный успел сообщить об отставке своим заместителям, сказав, что собирает вещи. Однако, заявляют источники The Times, в этот момент старшие командиры и международные партнеры, включая США и Великобританию, «выразили свою обеспокоенность».

Слухи об увольнении Залужного немедленно просочились в прессу. Как утверждалось, на роль преемника на пост главкома рассматривались приближенные к Зеленскому командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. В итоге оба отклонили это предложение, что вынудило президента Украины отступить, пишет The Times. Источник NYT подтвердил, что увольнение не состоялось из-за отсутствия немедленной замены Залужному.

Близкий соратник Буданова заявил The Economist, что глава ГУР не претендовал на позицию Залужного, но и отказываться от нее не имел бы права. «Не вы принимаете такие решения», — сказал он журналистам.

Валерий Залужный считается самым популярным военным в Украине. По некоторым опросам рейтинг доверия главкому ВСУ превышает рейтинг доверия президенту Украины. В СМИ неоднократно писали, что в офисе Зеленского опасались возможных политических амбиций Залужного, хотя тот всегда отрицал их наличие. Напряженность и разногласия между политическим и военным руководителями Украины, как считается, усилились на фоне провала широко анонсированного контрнаступления ВСУ 2023 года и последующего интервью Залужного The Economist, в котором тот заявил, что война зашла в тупик. Зеленский публично осудил эти высказывания.

Главнокомандующего ВСУ высоко оценивают на Западе, хотя он пренебрегал советами американских военных в части того же контрнаступления ВСУ. Поэтому трения в руководстве Украины сильно беспокоят союзников Украины, особенно в части выделения военной помощи для противостояния в войне с Россией.

Дополнительным источником напряженности в руководстве Украины стал разрыв между тем, какие вооружения Залужный запрашивал для ВСУ, и тем, сколько их в итоге смогли получить украинские политики от западных союзников. «В разговорах с министром обороны он говорит: «Это не моя работа — добиваться этого; это твоя работа», — пересказывает слова главкома источник WP.

Как союзники Украины не выполнили свои обещания в срок

Западные СМИ полагают, что увольнение Залужного остается лишь вопросом времени, но оно несет в себе политические и военные риски. «Если Зеленский сохранит своего командующего, он будет выглядеть слабым. Если он его уволит, неуклюжее решение проблем только подорвет доверие к руководству. Как часто бывает в этом конфликте, легких побед не бывает», — пишет The Economist.

Официально офис Зеленского и Минобороны Украины заявляли лишь, что информация об отставке Залужного не соответствует действительности. Источник «Медузы» в руководстве Украины сказал, что никакого увольнения в ближайшее время не будет.

Представители властей РФ дали понять, что внимательно следят за возможными перестановками в украинском военном ведомстве. «Сняли Залужного или не сняли, Буданов вместо него придет или Муданов — бардак на хуторе для нас полезен. К тому же это красиво», — написала в своем телеграм-канале пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«У киевского режима много проблем, там все неладно — это однозначно, — сказал на брифинге для прессы 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима. Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция».

