В Украине снова распространились слухи о возможной отставке Валерия Залужного По данным журналистов, Зеленский предлагал ему уволиться. Источник «Медузы» утверждает, что в ближайшее время отставки не будет

Вечером 29 января украинские СМИ сообщили о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Эти сведения со ссылкой на собственные источники распространили сразу несколько действующих и бывших депутатов Верховной Рады, а также новостные издания и телеграм-каналы.

Одни источники утверждали, что указ об отставке уже подписан президентом Украины, но пока не обнародован. В качестве кандидата на пост главкома называли руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Другие источники заявили, что главкому ВСУ пока лишь устно сообщили об отставке, не оформив ее указом. По их словам, Залужного вызвали в офис президента и предложили другую должность, в частности, посла, но он отказался.

Вскоре официальные лица заявили, что информация об отставке Залужного не соответствует действительности. В телеграм-канале Минобороны Украины появилось сообщение: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: нет, это неправда». Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что «президент не увольнял Залужного».

Источник «Медузы» в руководстве Украины, знакомый с ситуацией, назвал информацию о скорой отставке главкома ВСУ «фейком» и добавил, что увольнения в ближайшее время не будет. Владимир Зеленский в регулярном вечернем обращении к украинцам Валерия Залужного не упоминал.

Украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на собеседников в офисе Зеленского и окружении Залужного, сообщило, что 29 января президент действительно лично встречался с главкомом, предложив тому покинуть свой пост. В ответ, утверждают источники, Залужный сказал, что «это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», однако сам он писать рапорт об отставке не стал и не собирается. Для того, чтобы уволить главкома ВСУ указом президента, необходимо соответствующее представление от министра обороны, отмечает издание.

«Ничего адекватного или существенного» Залужному не предлагали, только статус помощника или советника, заявляют собеседники журналистов. По их словам, потенциальная отставка Залужного может стать лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны.

Сам Валерий Залужный лично никак не комментировал слухи о возможной отставке. В своем фейсбуке он лишь опубликовал фото без подписи вместе с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

Мировые СМИ с осени 2023 года обсуждают возможный конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. После провала украинского контрнаступления главком ВСУ дал интервью изданию The Economist, в котором заявил, что война зашла в тупик и может затянуться на годы. В ответ президент Украины говорил, что не считает ситуацию патовой, а позже отметил, что военные, занимающиеся политикой, совершают большую ошибку.

По данным СМИ, Зеленский стал общаться с некоторыми генералами в обход Залужного и едко шутить над главкомом на ставках верховного главнокомандующего. «Это очень демотивирует главкома, и главное — мешает командовать всей армией», — писала «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в команде президента. Официально в офисе Зеленского сообщения о конфликте президента с главкомом называли нонсенсом и объясняли их информационной войной, которую ведет Россия.