Лидеры нескольких стран ЕС призвали вооружать Украину Они выступили с совместным заявлением, в котором признали: Европа не выполнила своих обещаний по поставкам боеприпасов
Лидеры пяти европейских стран обратились к другим государствам, входящим в Евросоюз, и призвали их к коллективным усилиям по вооружению Украины и финансированию инициатив, которые поспособствуют скорейшим поставкам боеприпасов. Под открытым письмом подписались канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Чехии Петр Фиала, премьер Эстонии Кая Каллас и премьер Нидерландов Марк Рютте. Обращение европейских лидеров публикует Financial Times. «Медуза» приводит его перевод полностью.
Пока зимние морозы охватывают украинские территории, ее храбрые солдаты отбивают непрекращающиеся атаки России — и нет никаких признаков того, что война закончится в ближайшее время.
Воля украинцев к борьбе неизменна и вдохновляет всех нас — тех, кто ценит свободу и справедливость. Но Украина сталкивается с серьезными проблемами в виде нехватки боеприпасов, а обязательства по военной поддержке рискуют не удовлетворить ее потребности.
В начале прошлого года Евросоюз поставил перед собой амбициозную цель — обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда такова: мы не достигли этой цели. Но мы не можем просто отказаться от своих обещаний. Пока украинские военные намерены продолжать сражаться, их потребность в боеприпасах будет огромна, а поставки вооружения странами Евросоюза важны как никогда.
Евросоюз с начала российского вторжения решительно поддерживает Украину — и не без успеха: Россия не смогла достичь ни одной из своих целей в начатой ею войне. Но наши усилия не должны ослабевать. Мы должны удвоить наши усилия, чтобы гарантировать, что наша поддержка сохранится так долго, как это потребуется.
На сегодняшний день крайне важно обеспечить поставку вооружения — гаубиц, танков, беспилотников, средств противовоздушной обороны, в которых Украина так остро нуждается на поле боя. И это важно сделать сейчас, потому что вооружение, заказы на которое мы размещаем сегодня, достигнет фронта только к следующему году. Поэтому мы должны настаивать на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов в Украину — путем передачи существующих запасов оружия или совместных закупок боеприпасов через нашу оборонную промышленность. Это потребует расширения промышленного потенциала Европы посредством заключения рамочных контрактов на закупки и устойчивых инвестиций со стороны стран ЕС. Важную роль в этом могут сыграть страны-партнеры — и им предлагается присоединиться к нашим коллективным усилиям.
Но не так важны пути, как цели и средства. Подписавшие это письмо уже сотрудничали в вопросах снабжения Украины, включая поставку основных боевых танков, гаубиц, артиллерийских боеприпасов и разведывательных дронов. Мы продолжим изучать наши возможности и приглашаем союзников присоединиться к финансированию инициатив.
Наша способность продолжать поддерживать оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе имеет решающее значение. По сути, это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для украинцев, сражающихся в рядах вооруженных сил, это вопрос жизни и смерти.
Евросоюз и его члены должны возобновить свои усилия и нарастить поддержку. Бремя настолько велико, что каждая страна должна сделать все возможное для поддержки Украины — и это должно стать коллективным усилием.
Мы призываем друзей и партнеров Украины подтвердить приверженность устойчивой долгосрочной военной поддержке Украины как общеевропейской ответственности. Это решение должно быть принято каждой страной — только тогда Украина сможет добиться успеха в противостоянии российской агрессии.
Россия никого не ждет, и нам нужно действовать сейчас. Если Украина проиграет, долгосрочные последствия и издержки для всех нас будут гораздо выше. На нас, европейцах, лежит особая ответственность — поэтому мы должны действовать. От этого зависит будущее Европы.