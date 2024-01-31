Лидеры нескольких стран ЕС призвали вооружать Украину Они выступили с совместным заявлением, в котором признали: Европа не выполнила своих обещаний по поставкам боеприпасов

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Лидеры пяти европейских стран обратились к другим государствам, входящим в Евросоюз, и призвали их к коллективным усилиям по вооружению Украины и финансированию инициатив, которые поспособствуют скорейшим поставкам боеприпасов. Под открытым письмом подписались канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Чехии Петр Фиала, премьер Эстонии Кая Каллас и премьер Нидерландов Марк Рютте. Обращение европейских лидеров публикует Financial Times. «Медуза» приводит его перевод полностью.

Пока зимние морозы охватывают украинские территории, ее храбрые солдаты отбивают непрекращающиеся атаки России — и нет никаких признаков того, что война закончится в ближайшее время.

Воля украинцев к борьбе неизменна и вдохновляет всех нас — тех, кто ценит свободу и справедливость. Но Украина сталкивается с серьезными проблемами в виде нехватки боеприпасов, а обязательства по военной поддержке рискуют не удовлетворить ее потребности.

В начале прошлого года Евросоюз поставил перед собой амбициозную цель — обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда такова: мы не достигли этой цели. Но мы не можем просто отказаться от своих обещаний. Пока украинские военные намерены продолжать сражаться, их потребность в боеприпасах будет огромна, а поставки вооружения странами Евросоюза важны как никогда.

Евросоюз с начала российского вторжения решительно поддерживает Украину — и не без успеха: Россия не смогла достичь ни одной из своих целей в начатой ​​ею войне. Но наши усилия не должны ослабевать. Мы должны удвоить наши усилия, чтобы гарантировать, что наша поддержка сохранится так долго, как это потребуется.

На сегодняшний день крайне важно обеспечить поставку вооружения — гаубиц, танков, беспилотников, средств противовоздушной обороны, в которых Украина так остро нуждается на поле боя. И это важно сделать сейчас, потому что вооружение, заказы на которое мы размещаем сегодня, достигнет фронта только к следующему году. Поэтому мы должны настаивать на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов в Украину — путем передачи существующих запасов оружия или совместных закупок боеприпасов через нашу оборонную промышленность. Это потребует расширения промышленного потенциала Европы посредством заключения рамочных контрактов на закупки и устойчивых инвестиций со стороны стран ЕС. Важную роль в этом могут сыграть страны-партнеры — и им предлагается присоединиться к нашим коллективным усилиям.

Но не так важны пути, как цели и средства. Подписавшие это письмо уже сотрудничали в вопросах снабжения Украины, включая поставку основных боевых танков, гаубиц, артиллерийских боеприпасов и разведывательных дронов. Мы продолжим изучать наши возможности и приглашаем союзников присоединиться к финансированию инициатив.

Наша способность продолжать поддерживать оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе имеет решающее значение. По сути, это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для украинцев, сражающихся в рядах вооруженных сил, это вопрос жизни и смерти.

Евросоюз и его члены должны возобновить свои усилия и нарастить поддержку. Бремя настолько велико, что каждая страна должна сделать все возможное для поддержки Украины — и это должно стать коллективным усилием.

Мы призываем друзей и партнеров Украины подтвердить приверженность устойчивой долгосрочной военной поддержке Украины как общеевропейской ответственности. Это решение должно быть принято каждой страной — только тогда Украина сможет добиться успеха в противостоянии российской агрессии.

Россия никого не ждет, и нам нужно действовать сейчас. Если Украина проиграет, долгосрочные последствия и издержки для всех нас будут гораздо выше. На нас, европейцах, лежит особая ответственность — поэтому мы должны действовать. От этого зависит будущее Европы.

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