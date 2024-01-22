Что делать Украине без финансовой помощи Запада? Придется задерживать зарплаты и включать печатный станок, пишет The Wall Street Journal

Eugen Kotenko / Ukrinform / Zuma Press Wire / Scanpix / LETA

Из-за отсутствия от США и Европы у Украины в течение нескольких месяцев могут закончиться деньги. Такую оценку приводит экономисты и украинские чиновники, пишет The Wall Street Journal. В этом случае Киев должен будет пойти на болезненные экономические меры для поддержания работы правительства и выполнения социальных обязательств.

В конце декабря Bloomberg писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с «исключительно высокой неопределенностью» по бюджету на 2024 года. В письме союзникам премьер писал, что Украине необходимо оперативное внешнее финансирования, начиная с января 2024 года. Шмыгаль уточнял, что речь идет о «неотложных бюджетных потребностях» — поддержании работы правительства, выплатах учителям и госслужащим, а также выплатах пенсий.

The Wall Street Journal напоминает, что США и Евросоюз обещали Киеву миллиарда долларов в виде новой финансовой и военной помощи, но пока эти планы не выполнены из-за разногласий в Вашингтоне и Брюсселе. С момента полномасштабного вторжения российских войск на США и ЕС пришлось около 70% финансовой помощи, полученной Украиной, отмечает WSJ. Киев планировал получить новую помощь от союзников в начале 2024 года. Однако Конгресс США из-за внутриполитических разногласий пока не одобрил финансирование более чем на 60 миллиардов долларов. Венгрия заблокировала решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро.

В 2024 году дефицит украинского бюджета составит более 40 миллиардов долларов, что немного меньше, чем в прошлом году. Предполагалось, что дефицит будет покрыт за счет помощи от США и ЕС. Согласно данным Минфина Украины, которые приводит WSJ, покрыть бюджетные расходы до февраля помогут меры, введенные украинские властями. Среди них — повышение налога на прибыль для банков с 18% до 50%, перераспределение части налоговых поступлений и увеличение объема внутренних заимствований. Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова отметила, что «эти меры имеют ограниченный эффект».

Что происходит с бизнесом в Украине

Выручка компаний в Украине упала вдвое. На юге и востоке страны не досчитались 40% сотрудников. Самая пострадавшая отрасль — металлургия Всемирный банк выпустил исследование о том, как война повлияла на украинский бизнес

Что происходит с бизнесом в Украине

Выручка компаний в Украине упала вдвое. На юге и востоке страны не досчитались 40% сотрудников. Самая пострадавшая отрасль — металлургия Всемирный банк выпустил исследование о том, как война повлияла на украинский бизнес

Что может сделать Украина

По мнению главного экономиста украинского инвестиционного банка Dragon Capital Елены Билан, Украина может собрать восемь миллиардов долларов и сбалансировать свой бюджет на первые три месяца года, используя остатки финансирования с 2023 года. Для этого придется задерживать зарплаты и увеличивать внутренние займы.

Кроме того, в январе в качестве бюджетной помощи Япония выделит Украине 1,5 миллиарда долларов. Еще 4,5 миллиарда евро ожидаются от Евросоюза в качестве «промежуточного кредита».

Глава KSE Institute (аналитический центр при Киевской школе экономике) Наталия Шаповал считает, что Украина будет вынуждена печатать деньги. Но этом поставит под угрозу как экономическую стабильность, так и поддержку западных кредиторов, в том числе Международного валютного фонда.

«С экономической точки зрения печать денег — это крайняя мера. С политической — это мера первой необходимости. Это так привлекательно с политической точки зрения. Проще простого», — отметила Шаповал.

WSJ отмечает, что Украина и ее партнеры обсуждают, как в долгосрочной перспективе сделать военные расходы «самодостаточными», в том числе за счет повышения налогов и наращивания внутреннего военного производства. Издание поясняет, что сейчас Киев тратит почти все доходы на оборону. Эти расходы, вероятно, станут еще больше из-за возможной мобилизации новых военнослужащих. По оценке Шаповал, отправка одного солдата на передовую обходится Украине в один миллион гривен в год (около 26 тысяч долларов).

Как отметила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова, власти понимают, что финансовые и военные возможности «необходимо увеличивать». По ее словам, правительство наращивает финансирование производства оружия и дронов. Как напоминает WSJ, США и их партнеры также изучают возможность использования части замороженных активов Банка России. Однако, по оценке экономистов, все эти усилия могут занять годы перед тем, как принесут плоды.

В конце декабря The New York Times писала, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками по поводу использования замороженных российских активов для помощи Украине. По информации издания, Вашингтон оказывает давление на страны G7, однако им предстоит согласовать большое количество спорных вопросов. Например, будет ли Киев получать эти деньги напрямую и на какие цели они будут направляться — на помощь экономике или военную поддержку. После начала полномасштабной войны в Украине страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе.

Подкаст «Что случилось» — о том, почему Запад не передает Украине замороженные российские миллиарды

Все эпизоды Западу все тяжелее выделять деньги для Украины. Так почему он не отдаст ей замороженные российские миллиарды? Или именно это вот-вот и случится? 00:00 51:45