Bloomberg: премьер-министр Украины запросил срочную встречу с союзниками из-за «исключительно высокой неопределенности» с бюджетом страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с «исключительно высокой неопределенностью» по бюджету на 2024 год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо украинского премьера в адрес .

«Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное оперативное внешнее финансирование, начиная с января 2024 года», — цитирует Bloomberg письмо Шмыгаля. Оно было направлено в декабре.

По словам украинского премьера, координационная группа должна сосредоточиться «на неотложных бюджетных потребностях». Он уточнил, что речь идет о поддержании работы правительства, выплатах учителям и госслужащим, а также пенсий.

«Вряд ли возможно вести какие-либо обсуждения о [долгосрочных] проектах восстановления и реконструкции, когда мы боремся за выполнение приоритетов выживания на 2024 год», — говорится в письме.

Bloomberg отмечает, что реакция союзников Украины на письмо неизвестна.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times говорила, что в Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий почти для 12 миллионов человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года. Она уточнили, что Киев, вероятно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также выплаты 10 миллионам пенсионеров.