«Украинская правда»: Зеленский планирует уволить начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ведет консультации о смене не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генерального штаба Сергея Шапталы. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники в команде президента Украины и в военных кругах.

«Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные — неопределенно», — заявил один из высокопоставленных собеседников журналистов, отвечая на вопрос, какие в целом перестановки в Генштабе планируются в ближайшее время.

Другой источник УП сказал, что «все эти события могут произойти посреди недели».

5 февраля Валерий Залужный опубликовал в фейсбуке совместное фото с Сергеем Шапталой и поздравил его с днем рождения. «Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек, для которого Украина на самом деле превыше всего», — написал главнокомандующий ВСУ.

По данным украинских и западных СМИ, Владимир Зеленский сообщил Валерию Залужному о его скорой отставке с поста главкома ВСУ на встрече, прошедшей 29 января. В офисе президента и в Минобороны Украины официально отрицали, что Залужного собираются отправить в отставку. Указ об увольнении главкома ВСУ пока не подписан. 4 февраля в интервью итальянскому телеканалу Rai News 24 Зеленский подтвердил, что рассматривает возможность отставки Залужного.

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