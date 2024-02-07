«Все будет спокойно. Да и Залужный уже внутренне принял, что точно уйдет» «Украинская правда» рассказывает о сценариях и последствиях отставки главкома ВСУ

Владимир Зеленский проводит заседание с участием Валерия Залужного во время посещения позиций ВСУ на передовой в Херсонской области. 20 октября 2023 года Администрация президента Украины / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

«Украинская правда» опубликовала статью, посвященную возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: ее причинам и последствиям для Украины, а также тому, почему власти затягивают окончательное решение о смене главкома. Украинские журналисты со ссылкой на источники рассказали о том, как прошла встреча, на которой президент Украины Владимир Зеленский объявил главкому о его скорой отставке. После этого СБУ готовилась к возможным беспорядкам в стране, однако, по сведениям издания, Залужный такого развития событий не поддержит. «Медуза» пересказывает главное из материала «Украинской правды».

Встреча Владимира Зеленского и Валерия Залужного, на которой президент сообщил главкому, что собирается его уволить, состоялась 29 января. Ранее об этом сообщали западные СМИ. Залужный, собираясь на встречу, намеревался обсудить с президентом и министром обороны Рустемом Умеровым планы войны на 2024 год.

По данным «Украинской правды», в ходе встречи Зеленский прямо заявил Залужному, что решил переформатировать военную команду, в том числе сменить главкома ВСУ. Для Залужного решение президента не стало сюрпризом. Ранее Зеленский критиковал главкома на ставках верховного главнокомандующего, а в Украине ходили слухи, что Залужного могут заменить на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

На встрече 29 января Зеленский не назвал кандидата на роль нового главкома, но дал понять, что команда Залужного и люди из его окружения должны уйти вместе с ним. Прежде всего, пишет «Украинская правда», речь шла о начальнике Генштаба ВСУ Сергее Шаптале. Президент предложил Залужному найти себе новую должность, например, стать советником по модернизации войск.

В ответ главком поблагодарил Зеленского «за искренность», но отказался от предложения самостоятельно писать заявление на увольнение и занять новую должность. Залужный, говорится в статье, дал понять, что если верховный главнокомандующий решил заменить главкома ВСУ — это его компетенция и должно быть именно его решением. В тот же вечер Залужный предупредил руководящий состав Генштаба ВСУ о возможном увольнении в ближайшее время и предложил поискать себе какое-нибудь место на будущее.

Следующую неделю офис президента и министр обороны Умеров пытались уговорить главкома «поискать себе место» в команде Зеленского, узнали журналисты. Во время одного из разговоров ему предлагали даже позицию посла в одной из стран НАТО, но оказалось, что это неосуществимо без увольнения со службы, которое невозможно в период военного положения.

По данным «Украинской правды», в Генштабе ВСУ ожидали появления указов об отставке Залужного и Шапталы 2 февраля. Накануне газета The Washington Post сообщила, что правительство Украины проинформировало администрацию президента США о намерении Зеленского уволить Залужного, но Белый дом не поддержал это решение.

Неясно, повлияло ли мнение США на исход событий, но 2 февраля Служба безопасности Украины готовилась к возможным беспорядкам в стране из-за грядущей отставки Залужного, пишет УП. Ведомство попросило некоторых командиров батальонов и бригад более тщательно следить за личным составом, чтобы никто из военнослужащих не покидал позиций и не планировал каких-либо перемещений.

Отставка в тот день не состоялась. Вместо этого Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего, на которую пригласил и Залужного. «Люди пришли немного напряженными, но они оба вели себя так, будто ничего не произошло — вот просто ставка как ставка. Когда Залужный закончил [доклад о ситуации на фронте], Владимир Александрович даже глазом не мигнул, поблагодарил и передал слово дальше по направлениям», — рассказал журналистам один из участников ставки. После этого ситуацию с возможной отставкой Залужного никто из представителей украинской власти не комментировал.

Зеленский впервые признал, что размышляет над заменой Залужного, 4 февраля в интервью итальянскому телеканалу Rai News 24. Он не сказал прямо, что собирается уволить главкома, но начал говорить «перезагрузке» в руководстве Украины. УП отмечает, что попытка замаскировать отставку Залужного «в целом понятна». «Но вряд ли она сможет сместить фокус внимания по увольнению человека с наибольшим уровнем доверия в стране, как того хотят в офисе президента», — говорится в статье.

По словам источников издания, замена главкома произойдет на днях. «Мягко, не так, как все себе представляют. Все будет спокойно. Да и Залужный уже внутренне принял, что точно уйдет», — сказал журналистам один из высокопоставленных представителей команды Зеленского.

«Валерию Федоровичу точно не нужны никакие митинги или беспорядки. Если, не дай бог, кто-то что-то начнет делать, то он тут же выйдет с призывами, что „если кому-то хочется продемонстрировать героизм, то пусть идет на фронт“», — добавил один из собеседников в Генштабе ВСУ.

Собеседники «Украинской правды» связывают замену Залужного с тем, что он не подчиняется Зеленскому. Как пишет издание, президент до последнего пытался видеть в главкоме «элемент своей вертикали», обеспечивающий результат на войне, который затем можно было бы конвертировать в политические рейтинги.

«С Залужным очевидно уже достаточно долгое время: Зеленский не может им управлять. Залужный просто слушает, делает вид, что услышал, а потом делает то, что сам считает правильным. Когда готовили контрнаступление, то таких историй было масса и с распределением оружия, и с планированием, и с чем угодно, — объяснил один из членов команды Зеленского. — Но когда главком уже открыто начал заниматься политикой и писать свои колонки в западных медиа, то стало очевидно, что он явно вышел за пределы чисто военной работы. Именно тогда у президента решили, что надо как-то двигаться».

Издание считает, что кризис в отношениях военного и политического руководства страны усугубился на фоне неудачного контрнаступления ВСУ на юге Украины. Как отмечают журналисты, когда ожидания от операции не совпали с реальными достижениями, военные не пострадали, поскольку в украинском обществе не принято их критиковать в подобных случаях, тогда как политическое руководство ощутило последствия в виде снижения поддержки общества.

«В офисе президента свято убеждены, что Залужный приобретает политический вес на ресурсах президента, а весь негатив перетекает к Зеленскому. Ситуация для последнего, мягко говоря, угрожающая. И другого выхода, как искать Залужному замену, на Банковой не видят», — пишет «Украинская правда».

По данным издания, пока команда Зеленского рассматривает две кандидатуры на пост главкома — начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Назначение Буданова, говорится в статье, «легче провести медийно», поскольку он известен диверсионными операциями против РФ. Однако Буданов никогда не планировал масштабных операций в замкнутой системе ВСУ, поэтому это назначение может быть воспринято неоднозначно, отмечают журналисты. Назначение Сырского кажется более реалистичным, несмотря на то, что он приобрел репутацию командира, для которого выполнение задач важнее количества положенных для этого жизней.

Залужный, по данным УП, уже объявил своему ближайшему окружению, что в случае отставки намерен заняться своим здоровьем и, возможно, начать преподавательскую деятельность.

Издание отмечает, что уже сейчас грядущая отставка Залужного влияет на принятие важных решений на уровне Генштаба ВСУ и низшего командования. «Армия не знает, выполнять ли команды людей, чей статус сейчас подвешен, или стоит слушать тех, кто пока главным не стал. В ситуации, когда противник оказывает постоянное давление на всех фронтах, это положение дел может стать фатальным для управляемости войсками вообще», — говорится в статье.

Кроме того, увольнение одного из самых популярных военных без объяснения причин нанесет удар по доверию ко всей власти, а самого Залужного может превратить в мощную политическую фигуру, считают журналисты. При этом главком ВСУ никогда публично не заявлял о политических амбициях.

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