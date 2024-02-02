The Washington Post: Киев уведомил Белый дом, что уволит главкома ВСУ Валерия Залужного. США не поддержали это решение

Правительство Украины проинформировало администрацию президента США, что президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, представители Белого дома не поддержали это решение, но и не возразили против возможной отставки Валерия Залужного, заявив, что это суверенный выбор Зеленского.

Заблаговременное предупреждение Вашингтона дало возможность Белому дому попросить власти Украины пересмотреть свое решение, даже если Зеленский не станет этого делать.

Президент Украины пока не подписывал указ об отставке Валерия Залужного. Зеленский не поднимал эту тему в своем обращении к украинцам по итогам 2 февраля. Телеканал CNN ранее сообщил, что Залужного могут уволить до конца этой недели, то есть до 4 февраля.

Об отставке главкома ВСУ украинские и мировые СМИ говорят, начиная с 29 января, когда президент Украины встретился с Валерием Залужным. На этой встрече, по данным источников разных изданий, Зеленский заявил, что отправит главнокомандующего в отставку. После разговора, утверждали источники The Times, международные партнеры, включая США и Великобританию, «выразили свою обеспокоенность». Официально в офисе президента и Минобороны Украины отрицали, что Залужного собираются уволить.

Разногласия между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, как считалось, возникли после того, как главком ВСУ публично заявил, что война зашла в тупик, а президент Украины отказался считать ситуацию патовой. Как отмечает The Washington Post, недоверие между Зеленским и Залужным росло на протяжении нескольких лет, в том числе из-за того, что президент подозревал, что у главкома ВСУ есть политические амбиции.

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