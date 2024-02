«Речь идет о создании совершенно новой государственной системы технологического перевооружения» Валерий Залужный предложил поменять стратегию войны против России

Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Главнокомандующий Вооруженный сил Украины Валерий Залужный опубликовал колонку на сайте американского телеканала CNN. В материале под названием «Дизайн войны изменился» («The design of war has changed») он рассказывает о своем видении новой стратегии войны против России. Главком признает, что Украина уступает противнику в численности вооружений и мобилизации человеческих ресурсов и предлагает делать ставку на расширение производства и использования беспилотников. Колонка Залужного вышла на фоне сообщений о его грядущей отставке главкома ВСУ. По данным того же CNN, президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ об увольнении главнокомандующего до конца нынешней недели. Предыдущая публикация за авторством Залужного, вышедшая в ноябре в журнале The Economist, стала поводом для слухов о конфликте президента и главкома. «Медуза» публикует полный перевод статьи Залужного в CNN на русский язык.

Вторая мировая война закончилась почти 80 лет назад, но ее наследие в определении стратегического видения боевых действий сохраняется и по сей день. Какими бы выдающиеся ни были достижения, например, в области авиации, ракетной техники и космических средств, концепция победы остается неизменной: уничтожить врага и захватить или освободить территорию.

И все же каждая война уникальна. И, на мой взгляд, перед военным командующим нет более серьезной задачи, чем понять — заблаговременно — как по-разному формируется каждая война. Во-первых, технологическим прогрессом, который определяет развитие вооружения и техники. И, во-вторых, политическими условиями внутри страны и за рубежом, а также экономической средой.

Победа нуждается в уникальной стратегии и следует уникальной логике. Сейчас хорошо известно, что основной движущей силой этой войны стало развитие беспилотных систем вооружения. Они распространяются с головокружительной скоростью, и сфера их применения становится все шире. Крайне важно, что именно эти беспилотные системы, такие как дроны, наряду с другими видами современного оружия обеспечивают лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну, в которой мы не обладаем преимуществом.

Но хотя овладение такими технологиями является ключевым, это не единственный фактор, влияющий на текущую стратегию. Мы должны бороться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, противостоя собственной политической напряженности. Запасы ракет, перехватчиков ПВО и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров истощаются не только из-за интенсивности боевых действий в Украине, но и из-за глобальной нехватки метательных зарядов.

Принимая во внимание то, как события на Ближнем Востоке отвлекли международное внимание, Россия может попытаться спровоцировать новые конфликты в других местах. Слабость режима международных санкций означает, что Россия в партнерстве с некоторыми другими странами все еще способна развернуть свой военно-промышленный комплекс для ведения войны на истощение против Украины.

Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов, в сравнении с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер.

Наконец, нас по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичная монополизация оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве — например, боеприпасов — что еще больше усугубляет зависимость Украины от ее союзников в поставках.

Наш боевой опыт, особенно с 2022 года, уникален — но в интересах победы мы должны постоянно находить новые пути и новые возможности, которые помогут нам получить преимущество над противником.

Пожалуй, приоритетом номер один здесь является овладение всем арсеналом (относительно) дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных транспортных средств и других технологических средств. Такие средства уже позволяют командирам отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, днем и ночью и в любых погодных условиях. Но не только это. Они обеспечивают разведку в режиме реального времени, позволяя корректировать огонь круглосуточно, без пауз, что дает нам возможность наносить высокоточные удары по объектам противника на передовых позициях и в глубину.

Короче говоря, это означает не что иное, как полную перестройку боевых действий — и отказ от устаревшего, стереотипного мышления.

Новые операции могут включать в себя создание цифровых полей, контроль радиоэлектронной среды или комбинированную операцию с использованием атакующих дронов и киберактивов. Такие операции будут координироваться и проводиться по единой концепции и плану. Важно отметить, что цель не всегда будет заключаться исключительно в боевых действиях. Он может стремиться уменьшить экономические возможности противника, или изолировать, или измотать его.

Операции нападения могут иметь психологические цели. При этом приоритетом пока остается улучшение ситуации на поле боя. И здесь технология имеет несомненное превосходство над традицией. Дистанционное управление этими объектами означает меньшее количество солдат, подвергающихся опасности, что снижает уровень человеческих потерь. Это дает возможность уменьшить (но, конечно, не устранить) зависимость от тяжелой техники при выполнении боевых задач и ведении боевых действий в целом. И это открывает возможность нанесения внезапных массированных ударов по критически важным инфраструктурным объектам и узлам связи без развертывания дорогостоящих ракет или пилотируемой авиации.

Дальнейшие преимущества станут очевидными со временем, хотя, конечно, противник все время будет искать способы защититься от таких операций и перехватить или вернуть себе инициативу. Таким образом, системы обороны также нуждаются в постоянном совершенствовании, как и меры противодействия, направленные на использование противником новых технологий.

Вызов, стоящий перед нашими вооруженными силами, нельзя недооценивать. Речь идет о создании совершенно новой государственной системы технологического перевооружения. Принимая во внимание все факты на данный момент, мы думаем, что создание такой системы может быть достигнуто за пять месяцев. Наши партнеры придерживаются того же мнения.

Это время будет потрачено на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обеспечение обучения и поддержки, создание вспомогательной инфраструктуры и логистики, а также разработку доктринальной основы.

В заключение отметим, что в 2024 году мы должны сосредоточить основные усилия на трех направлениях:

создание системы обеспечения Вооруженных сил Украины высокотехнологичными активами;

введение новой философии обучения и ведения войны, которая учитывает ограничения в ресурсах и способах их использования;

как можно более срочное освоение новых боевых возможностей.

У нас уже есть возможности для того, чтобы уничтожить врага и обеспечить существование государственности.

Наша цель должна состоять в том, чтобы воспользоваться моментом — максимально накопить новейшие боевые возможности, которые позволят нам направить меньше ресурсов на нанесение максимального ущерба противнику, положить конец агрессии и защитить от нее Украину в будущем.

Читайте также

Мировые СМИ подтвердили, что Зеленский обсуждал с Залужным его отставку, — и рассказали подробности этой встречи Кто может заменить главкома — неясно. Но якобы он сам уже планирует уйти из армии

Читайте также

Мировые СМИ подтвердили, что Зеленский обсуждал с Залужным его отставку, — и рассказали подробности этой встречи Кто может заменить главкома — неясно. Но якобы он сам уже планирует уйти из армии