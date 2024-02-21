«Медиазона»: ФСБ на границе с Эстонией требует заполнить анкету с вопросом об отношении к ЕС, который «поддерживает националистический режим на Украине»

Сотрудники пограничной службы ФСБ в пунктах «Шумилкино» и «Куничина гора» на границе с Эстонией требуют от проезжающих заполнять анкеты с личными данными и вопросами об отношении к войне в Украине. Об этом рассказал источник «Медиазоны».

Издание опубликовало фотографию анкеты, в которой въезжающих на территорию России или выезжающих из страны просят указать полные имена, гражданство, место проживания в России и за рубежом, паспортные данные, информацию о военной службе, маршрут следования и транспорт, а также IMEI телефона (идентификатор мобильного устройства — прим. «Медузы»).

Кроме того, в анкете требуют указать родственников, проживающих в России и Украине, «наличие связей из числа сотрудников спецслужб», имена знакомых, которые воюют на стороне Украины, а также ответить на вопрос о своем «отношении к действиям руководства Европейского союза, поддерживающего националистический режим на Украине».

Собеседник «Медиазоны» сообщил, что анкеты выдают избирательно. Он предполагает, что их получают только те, у кого два гражданства. Читатель «Медузы» с гражданством Эстонии сообщил, что пограничники потребовали, чтобы он заполнил анкету и разблокировал телефон.

Источник издания рассказал, что его знакомые, которые сталкивались с проверками в прошлом году, утверждают, что пограничники также изучают телефон, подключая его к специальной программе. «Видимо, ищут какие-то ключевые слова и, как говорят, находят даже то, что стерто было. Сверяют IMEI с тем номером, который написали в анкете. В целом, говорят, минут 15 все занимает, спрашивают об отношении [к войне]», — заявил он.

Источник «Медиазоны» связал начало проверок с убийством бывшего украинского депутата Ильи Кивы в декабре 2023 года. Как напоминает издание, тогда о проверках на пункте пропуска «Шумилкино» сообщала «Псковская губерния».

Требование высказать свое мнение по политическим вопросам — не новое для границы России и Евросоюза. Так, еще в 2022 году появлялись многочисленные сообщения о том, что у людей, въезжающих через наземные пункты пропуска из России в ЕС, пограничники интересовались отношением к войне и принадлежности Крыма. В МИД Литвы, в частности, прямо заявляли, что россиян могут не впустить в страны Балтии, если они ответят, что поддерживают аннексию Крыма Россией или вторжение российских войск в Украину.

Убийство Ильи Кивы

В Подмосковье убит бывший украинский депутат Илья Кива. Он был в «Правом секторе», а потом — в пророссийской партии «Оппозиционная платформа» Это операция СБУ, утверждают украинские СМИ

Убийство Ильи Кивы

В Подмосковье убит бывший украинский депутат Илья Кива. Он был в «Правом секторе», а потом — в пророссийской партии «Оппозиционная платформа» Это операция СБУ, утверждают украинские СМИ